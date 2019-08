Cristina Șișcanu a izbucnit după ce a petrecut o seară romantică în camera de hotel cu soțul ei: “Vai, îmi spuneau că sunt beată”

Cristina Șișcanu a postat un filmuleț, în care ea și soțul ei au petrecut o seară romantică în camera de hotel, după ce fiica lor s-a culcat. Imaginile au stârnit mai multe critici din partea internauților, iar vedeta a izbucnit, explicând ce s-a întâmplat de fapt în acea seară.

”Ca de fiecare dată se nasc tot felul de comentarii, de critici, deși foarte mulți dintre voi, cei care mă urmăresc, mă apreciați. De exemplu acum, am părul răvășit, nu sunt machiată și am și niște pete de la soare. Din nou vor sări acele femei și vor arunca cu noroi, cuvinte grele, etc. Nu mă voi lăsa și voi lupta până când voi reuși să schimb mentalități și să învățăm să fim liberi în gândire, toleranți și mult mai împăcați cu noi înșine. (…)

De exemplu, am postat acel filmuleț cu soțul în camera de hotel, la mare, când Petra a adormit… Vai, unii îmi spuneau că sunt beată – total neadevărat. Și chiar dacă aș fi fost, nu era o problemă, nu este incriminată această stare, de lege. Dar nu e cazul, nu beau alcool.