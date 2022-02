Cristina Șișcanu a răbufnit în mediul online! Ce a deranjat-o pe vedetă

Cristina Șișcanu a răbufnit în mediul online! Vedeta s-a enervat extrem de tare după ce a fost criticată de internauţi. Iată de la ce a pornit totul.

În urmă cu câteva zile, Cristina Şişcanu s-a plâns de situația rudelor sale din Ucraina. Aceasta a povestit pe reţelele de socializare cu ce situaţie grea se confruntă cei dragi. Deşi a fost extrem de afectată de cele întâmplate în familia sa, vedeta şi partenerul său, Mădălin Ionescum, au decis să plece într-o scurtă vacanţă în Viena.

”Am hotărât să mergem la Viena înainte să înceapă războiul în Ucraina. Pentru noi Viena este o destinatie aparte. Acum doisprezece ani am venit pentru prima dată aici în calitate de iubiți (formam un cuplu de vreo săptămână). Am rezervat camera la acelasi hotel la care am fost atunci, am plătit tot si abia asteptam să vină ziua plecării… apoi a fost invadată Ucraina. Am crezut că nu vom mai veni chiar dacă nu am mai fi recuperat banii. Am fost devastați, speriați, stresați… mai ales că îmi era frică pentru rudele mele din Ucraina. După ce s-au adunat toti membrii familiei mele din Ucraina într-un loc sigur, ne-am mai liniștit… puțin, doar puțin. Durerea este mare pentru tot ce se întâmplă… Pe ultima sută de metri am hotărât să plecăm…”, spunea Cristina Șișcanu zilele trecute.

Gestul celor doi a fost aspru criticat în mediul online. Astfel, enervată la culme de criticile care i-au fost aduse, Cristina Șișcanu a reacționat extrem de dur, într-un mesaj pe care l-a publicat pe pagina sa de Instagram.

”Ipocritelor mustăcioase, stați cu fundul pe canapea și vă roade pe voi de ce m-am dus eu la Viena? Cum, cum să ai tupeul să judeci un om și să îl pui la zid când tu stai la căldurică și cu mâncarică ? Trebuia să merg pe front, nu la Viena, așa-i? Iar voi, ipocritelor, să mâncați floricele cu telefoanele în mână și să scrieti în comentarii că sunt nebună și că vreau să fiu în centrul atenției . Una mi-a scris cum am îndrăznit eu să merg într-o vacanță romantică cu soțul meu când ei nu îi arde nici de sex în aceste momente. Nici mie. Te-ai liniștit?”, a răbufnit aceasta.

”Maimuțelor, știți sentimentul acela când cineva dintre apropiați se află în pericol de moarte…”

Cristina Șișcanu a ținut să precizeze că vacanța la Viena cu soțul său nu a fost deloc romantică și că a fost la un pas să se prăbușeadscă pe stradă după ce a aflat vești de la unchiul său din Ucraina, care împreună cu familia sa încerca să se adăpstească cât mai bine.

”Deplasarea la Viena nu a fost romantică deloc. Ieri aproape m-am prăbușit pe stradă când l-am sunat pe unchiul meu din Ucraina care, împreună cu toată familia, puneau cartoane în geamuri ca noaptea să nu se vadă că este lumină în casă și își pregăteau și culcuș în beci. Până ieri au fost toți puternici si stăpâni pe situație … însă la auzirea veștii că au intrat si cecenii alături de trupele ruse, au clacat! Soldații ceceni sunt cei mai cruzi: nu au mamă, nu au tată!

Maimuțelor, știți sentimentul acela când cineva dintre apropiați se află în pericol de moarte și tu nu poți face nimic pentru că nu poți??? Nu pentru că nu vrei, ci pentru că nu pooooți!!! Tot ce puteam să fac este sa fiu tare, să le țin psihicul ridicat! Am vrut să îi iau pe toți la mine când a început atacul, dar sunt la 600 de km de granița României și nu au mai apucat să plece pentru că drumurile erau blocate, benzina se raționalizase la 20 de litri per șofer , iar bărbații până în 60 de ani nu au mai avut voie să părăsescă țara”, a mai spus Cristina Șișcanu.

”Singura soluție a fost ca toată familia să se adune într-un singur loc care până în acest moment nu a fost ținta atacurilor, dar panica și spaima sunt mari! Au rămas fără internet . La tv știrile apar cu întârziere . Așa că în toată această perioadă am fost într-o permanentă legătură telefonică cu ei, furnizându-le imediat veștile… și s-au remontat psihic când i-am anunțat că regimentul cecen a fost anihilat de trupele de elită ucrainene. Mădălin a insistat să mergem totuși în deplasarea pe care o programasem de ceva timp ca să mă țină cu psihicul sus și să pot fi un sprijin moral puternic pentru ai mei din Ucraina…”, a încheiat ea.

Sursă foto: Instagram