Cristina Spătar, devastată și înlăcrimată, după moartea tatălui său: „Acum chiar sunt singură”

Cristina Spătar trece prin momente îngrozitoare, după moartea tatălui său. Vedeta a vorbit, într-un interviu recent, despre ultimele momente în care și-a văzut părintele.

Bărbatul a murit în urmă cu o lună, era diagnosticat cu o formă agresivă de cancer, iar în ultima perioadă se simțea din ce în ce mai rău. Cântăreața susține că acum a rămas singură.

„Acum chiar sunt singură, în afară de copii, nu am pe nimeni. E greu (…) Trebuie să merg mai departe, am copii, am responsabilități mai mari decât mi-am fi imaginat vreodată și trebuie să fac totul să merg mai departe. (…)

În ultima perioadă nu mai putea să vorbească deloc, cancerul lui a fost ganglionar, a fost la gât, când am fost să-i iau lucrurile am găsit fotografiile noastre, ale mamei, ale surorii. E un moment foarte delicat, o lovitură din aceasta te dărâmă” , a spus ea la Antena Stars.

„Ziceai că doarme”

Mai mult decât atât, spune artista, momentul priveghiului a făcut-o să realizaze mai multe lucruri despre viața, pe care nu le conștientizaze până acum.

„Tot timpul cât am stat la priveghi mă uitam în sicriul acela și îl ține impecabil și arăta de ziceai că doarme, mă gândeam că doamne, ăsta e cursul nostru. E foarte important ce facem aici pe pământ, eu chiar am făcut numai bine aici în viața mea și mă gândesc probabil la sfârșit când e să plecăm cineva va aprecia că am fost un om bun și cinstit”, a mai spus ea.

Ultimul sfat

În încheiere, Cristina s-a deschis și mai mult, vorbind inclusiv despre ultima conversație pe care a avut-o cu tatăl el, înainte ca acesta să moară.

„Mă întreba mereu dacă mi-e bine și dacă m-am împăcat cu fostul soț, i-am zis că așa ceva nu se va întâmpla niciodată, își dorea să comunicăm pentru copii, dar din păcate nu se poate, așa este”, a mai spus Cristina Spătar.

