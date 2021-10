Cristina Spătar se reprofilează! Vedeta a hotărât să părăsească România. Ce a determinat-o să facă acest pas

Pandemia lovit-o dur pe Cristina Spătar, vedeta a avut unele probleme financiare și pare că lucrurile nu merg prea bine. Așa că, artista a hotărât că este vreme unei schimbări și a decis să părăsească România, cel puțin pentru o perioadă.

La fel ca în cazul majorității artiștilor, bugetul Cristine Spătar a scăzut considerabil în ultimul an din cauza pandemie. Pentru o vreme îndelungată toate evenimentele au fost interzise, iar Cristina Spătar a trebuit să se descurce din economii. Mai mult, vedeta a fost nevoită și să își vândă câteva din bijuteriile pe care le avea, pentru a reuși să se întrețină pe ea și pe copii. (CITEȘTE ȘI: CRISTINA SPĂTAR, DEZVĂLUIRI DUREROASE. ARTISTA A AVUT NEVOIE DE AJUTORUL SPECIALIȘTILOR CA SĂ DEVINĂ MAMĂ: ”A FOST UN ȘOC” )

„Pandemia m-a învățat să fiu mai chibzuită. Nu pot să spun că nu este o perioadă grea, căci este pentru toată lumea. Am vândut ceasuri și bijuterii, am cheltuit mare parte din economiile mele. Avem noroc că există și un ajutor de la stat pentru artiști, de care nici măcar nu știam. Am avut baftă cu un prieten care mi-a spus și m-a ajutat să depun actele necesare pentru cei aproape 1.000 de euro”, a mărturisit Cristina pentru playtech.ro.

Cristina Spătar se reprofilează

Cum din punct de vedere pandemic lucrurile nu par să se îmbunătățească în România, Cristina Spătar a decis că este momentul pentru o schimbare. Se pare că artista a hotărât să părăsească România și se va muta pentru o perioadă în Londra.

Un apropiat al acesteia a declarat că vedeta a făcut deja toate demersurile necesare și se gândește chiar să încerce și alt domeniu de activitate.

„Toți artiștii o duc rău. Nu știu ce se va întâmpla de acum încolo, vom vedea. Cristina este una dintre persoanele care se află în această situație ingrată. Și anul trecut a fost greu, acum la fel, a cântărit foarte bine lucrurile și a decis să plece din țară. Are pe cineva în Anglia care o va ajuta și deja face demersurile necesare.

Nu știm cât de repede sau cât de târziu se va întâmpla, cert este că ea este foarte hotărâtă și deja merge acolo să se intereseze. Cristina a plecat joi și va sta câteva zile. Are niște aproiați aici care vor să o ajute. Ea este o persoană creativă, ar putea avea oportunitatea unui loc de muncă frumos și bine plătit. În imobiliare sunt căutate persoane”, a povestit un apropiat de-al artistei pentru Click!

