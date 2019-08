„Croitorașul” cel viteaz vrea să-l bată și pe Hagi: „Cu Viitorul nu este un meci greu!”

Marius Croitoru a surprins înaintea jocului cu Viitorul – de astăzi, de la Ovidiu – afirmând că duelul cu formația lui Gică Hagi va fi mai ușor decât cel cu Mediașul din runda precedentă, deoarece Viitorul este o echipă care iese la joc și nu stă pe două linii în defensivă.

„Din punctul meu de vedere, nu este cel mai greu meci. Cel mai greu meci a fost cu Mediaș pentru jucam acasă, veneam după trei rezultate foarte bune. Ne așteptam ca echipa din Mediaș să facă antijoc, să ne blocheaze. În ciuda acestui fapt, am avut foarte multe ocazii. Cu siguranță jocul lui Gică nu va avea aceeași partitură. Suntem două echipe care avem cel mai frumos joc la ora actuală din România. Îmi doresc din tot sufletul să iasă un spectacol iar cel mai bun să câștige. Va fi un meci de care pe care. Istoricul întâlnirilor directe, acolo ne duce cu gândul. Îmi aduc aminte, 4-4, 2-2. Nu îmi este frică, jucăm împotriva unei echipe formată din tineri și mergem să jucăm ceea ce antrenăm, un joc pentru atac. Pregătesc meciul să dau gol. Nu am nici cea mai mică teamă că băieții nu vor respecta”, a declarat Marius Croitoru care a studiat foarte mult jocul Viitorului și care îl are model de antrenor pe Gică Hagi.

„Gică a schimbat din ceea ce juca echipa acum câțiva ani, a trecut în alt sistem. S-a schimbat și el puțin. Nu mai e cum l-am cunoscut. Joacă un sistem pe care l-am jucat și noi când am promovat în Liga 1. Știu ce înseamnă. Jucăm împotriva unei echipe care joacă cel mai frumos fotbal din România și împotriva celui mai mare antrenor pe care îl are România la ora actuală”, a conchis Croitoru.

Atât Viitorul cât și FC Botoșani sunt neînvinse în acest debut de sezon competițional. Viitorul are 10 puncte în timp ce FC Botoșani are 8 punte. Duelul de la Ovidiu dintre Viitorul și FC Botoșani este programat luni de la ora 21.00 și va fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.