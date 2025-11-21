Cu ce a fost făcută cafeaua turcească letală? Angajata localului a încurcat a confundat sticla de apă cu detergent

Zilele trecute, o tânără de 26 de ani a ajuns la ATI după ce a băut o cafea turceacă într-un local din Istanbul. A fost internată cu arsuri la nivelul gâtului, esofagului, traheei, stomacului și plămânilor, iar la scut timp și-a dat ultima suflare.

La începutul aceste săptămâni, tânăra de 26 de ani a comandat cafea turcească la un local din districtul Beyoğlu din Istanbul. Imediat după ce Ayben Özçilingir Turtura a luat prima înghițitură de cafea s-a simțit brusc rău.

După un timp, a fost dusă la spital cu dificultăți de respirație și amorțeală a limbii. După intervenția inițială, tânăra a fost transferată la un alt spital cu suspiciune de otrăvire cu substanțe chimice și a fost internată la terapie intensivă.

Angajata din Istanbul a folosit apă în loc de detergent

După ce a băut cafea cu detergent, tânăra de 26 de ani a suferit arsuri la nivelul gâtului, esofagului, traheei, stomacului și plămânilor. Medicii au reușit să o stabilizeze, însă aceștia spun că deocamdată situația este delicată, iar pericolul nu a trecut complet.

Angajata terasei din Istanbul susține că apa folosită pentru prepararea cafelei otrăvitoare ar fi fost, de fapt, detegent de vase. Femeia a confundat sticlele, detergentul fiind depozitat în sticle obișnuite de apă. Aceasta susține că recipientele nu erau etichetate, iar culoarea detergentului nu era diferită de cea a apei.

”Am preparat cafeaua dintr-o sticlă care se află pe tejghea și am servit-o într-un pahar umplut din aceeași sticlă. Nu avea etichetă și culoarea ei era imposibil de distins de cea a apei. Era imposibil să le deosebesc. a declarat angajata localului, potrivit CNN Turcia.

În cadrul anchetei efectuate de echipele Biroului de Ordine Publică din Beyoğlu, s-a stabilit că tatăl persoanei responsabile de local, Engin Ö. (52 de ani), pusese detergent de vase în sticlele folosite în bucătărie.

”Mi-a arătat sticle despre care știam că conțineau detergent și mi-a spus: «Am făcut cafea cu apa asta». Când am auzit asta, am simțit că lumea mea se dărâmă”, a spus responsabilul localului.

