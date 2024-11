Cu ce datorie imensă a rămas Raluca Pastramă, după divorțul de Pepe: „Îi plătesc lunar rată. I-am cedat absolut tot ce aveam”

Raluca Pastramă și Pepe s-au despărțit cu mare scandal, iar de o perioadă bună duc un război pentru custodia fetițelor lor, Maria și Rosa. De curând, vedeta a ieșit public și a făcut o serie de dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta. Fosta soție a cântărețului nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față. După divorț, Raluca ar fi rămas cu o datorie uriașă către fostul ei soț, pentru care-i mai plătește rată și acum. Iată despre ce ar fi vorba!

Raluca Pastramă și Pepe nu se mai înțeleg deloc, războiul dintre cei doi pornind de la custodia celor două fetițe pe care le au împreună. Vedeta și-a dorit să petreacă mai mult timp cu Maria și Rosa, iar de acolo lucrurile au luat o turnură neașteptată. Raluca Pastramă a ieșit la atac și a făcut dezvăluiri uluitoare despre și din fosta căsnicie pe care a avut-o cu omul de televiziune.

Printre multe altele, fosta soție a cântărețului a mărturisit că după divorț ea i-a cedat tot lui Pepe și a rămas fără nimic. Mai mult decât atât, ea are și o datorie imensă față de fostul ei partener, căruia îi plătește rată și astăzi.

CITEȘTE ȘI: Raluca Pastramă rupe tăcerea: de când nu a mai dormit Pepe cu ea. Cum a reacționat el când l-a întrebat de ce nu mai împart același pat

„În urma partajului, eu i-am cedat lui absolut tot ce aveam, case, mașini, tot. Eu am plecat cu mâna în buzunar și am rămas și cu o datorie de 350 de mii de euro de la grădiniță. El a spus cum că mi-a lăsat grădinița, dar nu se pune discuția că mi-ar fi lăsat grădinița. El mi-a lăsat o datorie pe care eu am plătit-o de la momentul divorțului, el fiind promitent vânzător și eu promitentă cumpărătoare.

Eu de atunci îi plătesc lunar rată. Singurul lucru pe care el mi l-a cedat a fost o firmă, o firmă pentru care lucram tot eu, dar era și el în ea asociat. Am avut și un salon pe Victoriei, dar a rămas a lui. Totul a rămas a lui!”, a dezvăluit Raluca Pastramă, în podcastul lui Teo Trandafir.