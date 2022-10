Cu ce probleme de sănătate se confruntă Theo Rose: „De nimic altceva nu prea mai pot să fiu sigură”

Theo Rose traversează o perioadă mai grea. Artista le-a mărturisit fanilor ei cu ce problemele de sănătate se confruntă, în prezent. Iată despre ce este vorba.

Theo Rose este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu toate noutățile din viața ei. Artista are o comunitate de aproape un milion de urmăritori și este apreciată pentru carisma și sinceritatea de care dă dovadă. Recent, jurata de la „Vocea României” și-a îngrijorat fanii, după ce a spus problemele pe care le are.

Cântăreața le-a povestit, celor din mediul online, că este răcită și că nu se simte bine deloc.

‘”Măcar știu o treabă, sunt răcită… În rest, de nimic altceva nu prea mai pot să fiu sigură. Mai este o săptămână și plec într-o vacanță. Dacă mă întorc tot căpiată din vacanță, vă las să mă dați la câini de mâncare”, a transmis Theo Rose, pe contul ei de Instagram.

Dar, pentru Theo Rose, problemele nu se opresc aici. Artista se confruntă și cu anxietatea, o boală de care a reușit să scape în trecut, însă acum, a reapărut.

„Am fost să îmi fac unghiile. Nu vreți să știți câți nervi am avut. Am așa niște stări de anxietate, care au reapărut, acum, în ultima vreme. Nu prea mai vreau să fac chestii, nu prea mă mai bucură nimic. E ciudat, așa cum mă simt. Dar nu e constantă starea. Acum mă controlez mai bine, nu e așa rău.

Mă gândeam așa, dacă sunt într-un burn out. Ceea ce e probabil după ultimele 6 luni. Ce fac? M-a luat o panică. Și după aceea m-am gândit, «Dar de câte ori a fost mama într-o astfel de situație și nici nu a știut», având în vedere că are 3 copii. Așa că, prefer să zic «Nu am nimic»”, a mai spus Theo Rose.