Cu ce probleme s-a confruntat Elena Chiriac din cauza frumuseţii: „De multe ori eram taxată…”

Elena Chiriac este o sportivă care a reuşit să uimească nu doar cu performanţele din carieră, ci şi cu frumuseţea sa. Şatena mărturiseşte că trăsăturile sale fizice nu i-au adus numai beneficii de-a lungul timpului. Iată cu ce probleme s-a confruntat tânăra.

Elena Chiriac a devenit cunoscută după ce a ajuns în marea finală de la Ferma. Tânăra s-a luptat cu Augustin Viziru pentru marele premiu, însă competiţia a fost câştigată de celebrul actor. În prezent, sportiva se luptă în Republica Dominicană pentru merele premiu, dar şi pentru a demonstra de ce este capabilă.

La prima vedere, tânăra atrage atenția în primul rând prin frumuseţea sa. Deşi este invidiată de multe domnişoare, Elena Chiriac a mărturisit în cadrul unui interviu pentru revista Viva faptul că aceste calităţi i-au creat multe probleme în timpul şcolii.

”Frumusețea vine cu beneficii, dar nu este suficientă pentru a reprezenta un avantaj. Este nevoie de multe altele, printre care bun-simț, inteligență, educație sau respect. Acestea, combinate, pot constitui un avantaj. Cred că am avut și de pierdut, într-adevăr. Un exemplu de situație în care am fost defavorizată am întâlnit în sistemul de învățământ din România. De multe ori eram taxată de profesori pe tema asta. Nu știu exact de ce, dar stereotipul „a fi frumoasă este același lucru cu a fi proastă” s-a regăsit în gândirea majorității profesorilor din România. Din motivul ăsta am fost nevoită să trag mai tare pentru a le demonstra contrariul”, a povestit concurenta de la Survivor.

Elena Chiriac, relaţie secretă cu unul dintre foştii concurenţi de la Survivor

Recent, în platoul emisiunii La Măruță, au fost prezenţi doi foști concurenți de la Survivor România, mai exact Albert Oprea și Cucu. Pe lângă dezvăluirile pe care băieţii le-au făcut, la un moment dat cântăreţul a dezvăluit pe cine apreciază în noua formulă.

Se pare că, artistul a dat de înţeles că ar fi avut o relaţie cu Elena Chiriac, pe care au încercat să o ţină departe de ochii curioşilor.

„Aștept să se arate cum sunt ei, de fapt, (n.red. concurenții) momentan sunt niște personaje. Războinicii au preluat gesturi ale foștilor Războinici. Cearta din show a fost mult mai rapidă. Deja s-au făcut mai multe tabere în show. Eu țin cu Elena și cu Rengle. A fost ceva între noi, în privat, s-a terminat, dar am ramas în relații bune”, a dezvăluit Cucu.

Sursă foto: Instagram