Cu ce probleme s-a confruntat Irina Fodor în timpul filmărilor pentru emisiunea Chefi fără limite: „Am improvizat mult”

Emisiunea Chefi fără limite este pe cale să înceapă! Timp de câteva luni, echipa de producţie, juraţii, dar şi prezentatoarea TV au călătorit prin diferite locaţii, acolo unde s-a filmat celebrul show culinar. Pe lângă munca depusă, aceştia s-au confruntat şi cu alte probleme. Iată cum au reuşit să iasă din situaţiile dificile.

În luna februarie este programat începerea noului show de la Antena 1. Emisiunea se anunţă una plină de surprize, însă munca depusă de întreaga echipă a fost una colosală.

Irina Fodor a făcut câteva dezvăluiri despre proiectul pe care îl va prezenta. Aceasta a mărturisit faptul că au petrecut câteva săptămâni superbe în cele mai frumoase locaţii, însă în acelaşi timp aceasta povesteşte că s-au confruntat cu multe situaţii dificile.

Mai exact, prezentatoarea şi-a pus în bagaje doar ținute de vară, costume de baie și rochii vaporoase, după ce verificase vremea din fiecare locaţie. Aceasta se aştepta ca temperaturile de vară să îi întâmpine, însă lucrurile nu au stat deloc aşa.

„Când am plecat în Grecia, noi toți ne-am pregătit ca pentru vară, maximum o toamnă blândă. Verificasem temperaturile pentru perioada ce avea să urmeze, și părea că vom huzuri la 25 de grade. Când colo, noi am prins și 6 grade dimineața și seara, prin anumite zone, în condițiile în care eram îmbrăcați foarte subțire.

Eu, cel puțin, am pus în bagaj rochițe vaporoase, de mătase și costume de baie. De fapt, aveam nevoie de o geacă de iarnă și șosete de lână! Așa că am improvizat mult pe zona de styling: am mai pus câte o gecuță de piele peste rochițe, am mai cumpărat de acolo pantaloni și colanți… am scos-o cumva la capăt”, a declarat prezentatoarea Chefi fără limite.

„Am prins de toate: furtuni puternice, soare arzător, ploi torențiale și vânt care te lua pe sus”

În acelaşi timp, Irina Fodor a explicat că a fost nevoită să se adapteze în mers, chiar dacă i-a fost destul de dificil.

„La un moment dat era atât de frig încât ne înghesuiam toți în jurul aragazelor concurenților între probele de gătit că să ne încălzim măcar mâinile. Am prins de toate: furtuni puternice, soare arzător, ploi torențiale și vânt care te lua pe sus. Abia ne mai auzeam unii pe alții, trebuia să strig la concurenți ca să înțeleagă proba. S-a gătit în condiții extreme, dar chefii și concurenții nu au ținut cont de nimic în drumul către trofeu”, a mai spus Irina.

Sursă foto: Instagram