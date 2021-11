Cu ce se ocupă Diana Dumitrescu în prezent. Actriţa s-a retras din lumina reflectoarelor

Diana Dumitrescu s-a retras din lumina reflectoarelor de mai bine de un an de zile. Fanii săi s-au întrebat ce s-a întâmplat cu frumoasa blondină şi cu ce se ocupă în prezent. În cadrul unui interviu recent, actriţa a dezvăluit faptul că se concentrează pe creşterea fiului ei Carol, dar și vieții profesionale, pentru că are o nouă afacere.

Diana Dumitrescu apărea în urmă cu un an destul de des pe micile ecrane, mai ales în perioada în care prezenta emisiunea „Mireasa” la Antena1. După ce a fost înlocuită de Simona Gherghe, blondina a decis să o ia pe un alt drum.

În prezent, Diana Dumitrescu şi-a înfiinţat o firma care se ocupă de decorațiunile de la diferite evenimente, ba chiar a făcut şi un curs de florist, pentru că îşi doreşte să le ofere clienţilor ei o experienţă de neuitat.

„Eu tot timpul am avut o pasiune pentru lucrul cu lemnul și mi-am dezvolat-o în 2013, când am început să fac niște cutii, pornisem o afacere. Nu m-am mai ocupat, pentru că nu am mai avut timp, s-a ocupat sora mea și după l-am lăsat așa. Între timp, am pornit să fac un curs de flori, de la ideea aranjamentelor de masă, pentru că mie îmi place să aranjez mese. La un moment dat, un prieten m-a rugat să îi rearanjez restaurantul, de acolo am făcut un curs de florist și practic am pus bazele acestei mici afaceri. Era o idee d-ale mele de foarte mult timp, dar nu i-am dat drumul. Mă ocup de aranjamentul meselor, decorațiuni pentru petreceri, dar la o scară mai mică. Faptul că lucrez cu florile, mă relaxează foarte tare și asta am descoperit în momentul în care am făcut cursul de florist.”, a declarat Diana Dumitrescu pentru fanatik.ro.

Diana Dumitrescu se împarte destul de uşor între viața profesională și de familie şi asta pentru că are un ajutor de nădejde în creşterea copilului.

„Timpul meu este împărțit foarte bine și nu este atât de greu pe cât pare. Cred că este mai greu pentru o mamă care stă acasă și are grijă de copil 24/24 de ore, pentru că nu are timp de respiro, ori eu, având și un ajutor și muncind și ocupându-mă de această pasiune, sunt mai relaxată.”, a mai dezvăluit vedeta pentru aceeași sursă.

Sursă foto: Instagram