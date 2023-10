Cu ce se ocupă Mara, fiica Ralucăi Moianu? Tânăra este de o frumuseţe răpitoare

Raluca Moianu (54 de ani) se poate mândri cu fiica sa, Mara. Tânăra este deja o domnișoară în toată firea și o face pe fosta prezentatoare de la TVR să aibă mari speranțe cu privire la viitorul său. A luat cu brio examenul de Bacalaureat, a ajuns la facultate și, mai noi, și-a găsit chiar și un loc de muncă.

Mara Ilinca Ancuța a absolvit Școala Generală nr. 11 Ion Heliade Rădulescu și Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din București. În prezent, este studentă la Facultatea de Drept, Universitatea din București. S-a și angajat la un birou notarial, din luna august. În cadrul unui interviu, artista și-a lăudat fiica, spunând cum reușește să găsească echilibrul dintre școală și muncă:

„Mara este acum studentă la Universitatea București, la Facultatea de Drept a dat. Așa a vrut ea așa am făcut. S-a integrat rapid, foarte repede. Are niște colegi de an foarte buni cu care se înțelege bine. Plus că pe lângă facultate mai și lucrează, cu jumătate de normă, la un notariat ca notar din luna august, din vara aceasta. Trebuie să prindă experiență ca după ce termină facultatea să poată să își găsească ușor de lucru.

Are timp de toate…și de facultate și de muncă și de viață personală pentru că este o fată foarte bine organizată. Îmi organizează până și programul meu, nu ai treabă cu ea. Chiar este foarte organizată”, a spus prezentatoarea de la TVR 1 pentru Click.

(CITEȘTE ȘI: Cum arată și cu ce se ocupă Raluca Moianu. Fosta prezentatoare care a făcut istorie cu emisiunea ”Iartă-mă” revine în forță)

Ce își dorește Mara să devină. Raluca Moianu are alte planuri pentru fiica sa

Mara visează să fie magistrat, dar mama sa și-ar dori mai degrabă să o vadă notar sau cel puțin așa afirma înainte de a avea admiterea la facultate. Rămâne de văzut dacă experiența ca notar, pe care o are de câteva luni, o va face să încline balanța spre sfatul mamei sale.

„Vrea să fie magistrat. Eu aș vrea să fie notar. E numai decizia ei. Sper din tot sufletul ca examenul să nu fie foarte greu, să reușească să intre la facultate. Apoi ca facultatea să nu fie una extrem de grea încât să nu facă față. Sper din tot sufletul să își găsească drumul. Dacă ea are nevoie de sprijin, eu am să fiu acolo. Nu mă amestec, fiindcă sunt deciziile ei, e viața ei”, mărturisea Raluca Moianu pentru unica.ro.

(CITEȘTE ȘI: Ce s-a ales de Raluca Moianu, după ce a fost prinsă cu un cameraman în pădure? Din ce face bani acum fosta prezentatoare de la „Iartă-mă”)