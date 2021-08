Cu emisiunea ”Iartă-mă” a ajuns Raluca Moianu în inimile telespectatorilor. Se întâmpla în anul 2000, la TVR 1. S-a reorientat. Acum este implicată în mai multe proiecte. Și se bucură de succes. Lucrează la un post de radio, colaborează la o emisiune TV, înregistrează audiobook-uri și predă elevilor de la UNATC. E prinsă până peste cap! Are timp, însă, și de viața ei dincolo de sacrificiile profesionale. Cum mai arată acum Raluca Moianu? CANCAN.RO are imaginile recente cu vedeta și vi le prezintă, în exclusivitate.

„Eu am un copil mare, Mara, o casă nu foarte mare și un serviciu la care se poate lucra în regim de telemuncă, așa că m-am descurcat cu toate onorabil”. Așa se prezintă Raluca Moianu, vedeta de televiziune care declanșa o adevărată telenovelă, în 2013, atunci când a fost surprinsă în tandrețuri cu un cameraman (Vezi AICI imagini).

Anii s-au scurs. Timpul a șters mult din acele momente. Soțul i-a murit, iar în memoria lui a scris rânduri triste și emoționante. Viața merge mai departe.

Cum arată și ce face acum Raluca Moianu, fosta prezentatoare TV

Pe stradă au întâlnit-o paparazzii CANCAN.RO pe Raluca Moianu, iar imaginile confirmă că este mereu grăbită, că proiectele la care lucrează nu au timp să aștepte. Dintr-un Volkswagen argintiu cu două uși a coborât fosta prezentatoare. Și-a pus gecuța de blugi peste mână, și-a ”înfipt” poșeta de culoare maro în umăr și a luat-o la pas.

Tricoul alb și fustița neagră i-au dat o aură de tinerică, deși anii s-au scurs peste prezentatoarea care aduna zeci de mii de oameni în fața televizorului cu emisiunea „Iartă-mă”.

(CITEȘTE ȘI: RALUCA MOIANU, LA MOMENTUL ADEVĂRULUI. CE A FĂCUT DUPĂ MOARTEA LUI MARIUS ANCUȚA, BĂRBATUL ALĂTURI DE CARE ARE O FETIȚĂ)

Ce face acum Raluca Moianu? ”În primăvară, am primit o propunere din partea Editurii Litera și așa am început să-mi folosesc vocea pentru a transforma cărți în audiobook-uri. Mi-am improvizat un mini-studio de înregistrări și acum lucrez de acasă. Cursul de comunicare audio-vizuală pe care îl predau la U.N.A.T.C. îl susțin online, așa că pot spune că m-am adaptat. Mi-e dor de interacțiunea cu studenții, la clasă, dar știu că pandemia va trece și vom reveni la normal.

La radioul la care lucrez s-au produs în aceasta toamnă schimbări în acționariat și asta ne-a adus o serie de proiecte noi, la care lucrăm acum, și care sper să fie bine primite de public. Tot în toamna asta am început să produc pentru Medika TV un program destinat rezolvării problemelor în familie, «Academia Părinților», o emisiune prezentată de Felicia Akkaya, psiholog, un proiect în care cred foarte tare pentru că în perioada asta avem cu toții nevoie de sprijin la nivel emoțional. Nu am timp să mă gândesc la ceea ce se întâmplă în lume pentru că am mereu mintea ocupată”, a dezvăluit fosta prezentatoare, pentru playtech.ro.

Raluca Moianu, cu iubitul în pădure

Raluca Moianu s-a aflat în centrul unei mari controverse în urmă cu opt ani. Moderatoarea a fost prinsă într-un parc cu iubitul, un cameraman, în timp ce se sărutau cu patos. Imaginile prezentate de CIAO.RO aveau să-i ruineze căsnicia. După episodul tensionat, soțul a iertat-o, dar nu pentru mult timp. Frustrările s-au tot strâns, astfel că divorțul, după 15 ani de căsnicie, a fost inevitabil.

„După 15 ani de căsătorie, eu şi soţul meu am hotărât să ne separăm. Suntem prieteni şi vom rămâne într-o relaţie strânsă pentru că avem împreună o fetiţă căreia îi vom acorda în continuare toată dragostea şi atenţia noastră”, anunța atunci Raluca Moianu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(NU RATA: RALUCA MOIANU, LA UN PAS DE TRAGEDIE. VEDETA ERA ÎN GRECIA CÂND S-A DEZLĂNȚUIT FURTUNA)

Ulterior, soțul care, inițial, o iertase, a decedat. „Încă nu-mi vine să cred. Asta-i viaţa, mergem cumva înainte. Nu vreau ca Mara să crească tristă, ea trebuie să înţeleagă că tatăl ei a fost o personalitate, că a adus pasiunea pentru snooker în România şi că trebuie să fie mândră de asta. Trebuie să ştie că tatăl ei a iubit-o foarte mult şi că de undeva de sus o va veghea mereu”, avea să spună Raluca.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.