Cum a murit,de fapt, soţul Ralucăi Moianu

Raluca Moianu și familia sa au trecut printr-o dramă de nedescris când soțul ei a murit. Marius Ancuța a pierdut lupta la viață în fața unei boli teribile, iar plecarea lui de pe această lume a adus multă durere în sufletele apropiaților. Fosta prezentatoare TV joacă acum și rolul de tată pentru fiica ei, Mara Ilinca.

Cum a murit soţul Ralucăi Moianu

Marius Ancuța s-a stins din viață după luni în șir în care s-a luptat cu o maladie mortală: cancer. Decesul a survenit pe 19 iulie 2018, iar la scurt timp după ce s-a aflat trista veste, pe rețelele de socializare au curs mesaje emoționante în memoria sa. Fostul comentator de la EuroSport, specializat în snooker, avea 50 de ani și se împăcase cu fosta soție, Raluca Moianu, alături de care locuia împreună cu fiica lor într-o vilă din cartierul bucureștean Pipera.

Fostul soț al Ralucăi Moianu deținea în Capitală un club de biliard și snooker și era și medic stamotolog. La cabinetul lui veneau numeroși jucători de snooker, printre care se numără și englezii Ronnie O’Sullivan și Jimmy White.

Turneu de snooker, în memoria lui Marius Ancuța

În perioada 10 – 13 octombrie va avea loc în București un turneu în memoria fostului soț al Ralucăi Moianu. Ajuns la a doua ediție, evenimentul “Marius Ancuța Classic” este așteptat cu nerăbdare de toți jucătorii de snooker și nu numai. În urmă cu câteva ore, îndrăgita vedetă le-a mulțumit public organizatorilor care păstrează vie amintirea fostului ei partener.

Recent, Raluca Moianu a acceptat invitația celor de la emisiunea “OK! TV Online”, iar în cadrul interviului a vorbit și despre cea mai neagră perioadă din viața ei: moartea partenerului său de viață. “Ziarele au scris că am fost în depresie. Nu, nu am fost în depresie. Am fost, însă, foarte tristă. Anul de doliu este important, n-aş fi putut să încep o relaţie sau să mă mărit imediat. N-aş fi putut. Am prieteni foarte buni. Adică am avut norocul unor familii de prieteni extraordinari care au fost cu mine şi lângă mine, care m-au scos din stare de fiecare dată”, a spus Raluca Moianu în cadrul unui interviu mai vechi oferit Danei Săvuică, moderatoarea emisiunii “E OK! să fii vedetă?”.

Raluca Moianu i-a dăruit o fiică lui Marius Ancuța

Raluca Moianu şi Marius Ancuţa au divorţat în octombrie 2013, după 15 ani de căsnicie. Cei doi au o fată, pe Mara Ilinca, care după divorț a rămas în grija fostei prezentatoare TV. Cei doi se împăcaseră în anul 2017. Fostul soț al vedetei și-a dorit enorm ca fiica lui să facă handbal.

“Mie îmi place foarte mult să fac handbal. Mă uitam de mică cu tata şi când m-am mutat la altă clasă, ni s-a schimbat profesorul de sport. Şi atunci ne-a întrebat dacă vrem să facem handbal şi am zis să încerc”, a povestit fiica Ralucăi Moianu în cadrul aceleiași emisiuni.

“După ce mi-a luat primul premiu internaţional, după atâţia ani de balet, eram convinsă! «Ăsta e drumul», spuneam”, a povestit fosta prezentatoare despre viitoarea carieră a fiicei sale.