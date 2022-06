Cu ce se ocupă şi din ce face bani Alina Sorescu, după divorţul de Alex Ciucu? Trebuie să îşi întreţină fetiţele

La începutul anului 2022, Alina Sorescu (35 de ani) și Alexandru Ciucu (46 de ani) au depus actele de divorț. Cu ce se ocupă în prezent artista, după divorțul de designer? Aceasta trebuie să își întrețină fetițele!

Prezentatoarea TV Alina Sorescu și designerul Alexandru Ciucu divorțează. Actele pentru separarea legală au fost depuse la începutul anului 2022, după o căsnicie de 12 ani și o relație de 14 ani. Cei doi au împreună două fetițe – Carolina, în vârstă de 8 ani, și Raisa, în vârstă de 6 ani. Cu ce se ocupă, în prezent, Alina Sorescu, pentru a-și putea întreține fetițele?

Vezi și ALINA SORESCU: ”MĂ DISCREDITEAZĂ!” ADEVĂRUL DESPRE DATORIILE FIRMEI ȘI LEGĂTURA CU DIVORȚUL DE ALEXANDRU CIUCU

Citește și ALINA SORESCU A FĂCUT ANUNŢUL, ÎN PLIN DIVORŢ DE ALEX CIUCU. SE ÎNTÂMPLĂ DE PE 24 SEPTEMBRIE

Din ce își întreține Alina Sorescu cele două fetițe pe care le are cu Alexandru Ciucu?

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu traversează o perioadă dificilă, după ce aceștia au depus actele de divorț. Chiar dacă pentru prezentatoarea TV este o perioadă cu obstacole, Alina Sorescu s-a refugiat în muncă și se axează pe creșterea celor două fetițe pe care le are cu designerul.

Alina Sorescu pregătește un eveniment pentru copii la Sala Palatului, având și invitați extrem de îndrăgiți, și anume Cleopatra Stratan, Edward Sanda și Ana Beregoi. Prezentatoarea TV s-a implicat mai mereu în proiecte pentru copii. Chiar dacă se află în plin proces de divorț, Alina Sorescu își menține drumul în cariera ei. Pe lângă concerte și emisiunea pe care o prezintă, Alina Sorescu este vocea unui canal de animații pentru copii, dar și gazda unui podcast de estetică medicală.

”Tocmai am încheiat încă un sezon de emisiuni ‘Vorbeste corect’ la TVR, unde i-am învățat pe telespectatorii mari și mici să se exprime corect. Sunt vocea unui canal de YouTube de animații pentru copii și tot acolo sunt și gazda unui podcast de estetică medicală. Am comunități mari pe Facebook și Instagram. Am numeroase campanii de promovare de produse și servicii în care cred și pe care le recomand urmăritorilor mei. Iar ca artist, câștig și din drepturi de autor”, a mărturisit Alina Sorescu pentru Playtech.ro.

Sursă foto: Facebook