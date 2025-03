Cu ce se ocupă tatăl lui Sebastian Dobrincu, de fapt. Nimeni nu se aștepta ca Romică să aibă o asemenea meserie

Invitați în podcastul lui Cătălin Măruță, Sebastian Dobrincu și părinții lui au fost protagoniștii unui interviu de colecție. Cei trei nu au ratat niciun subiect – de la cele mai dragi amintiri din viață, până la cele mai dureroase confesiuni. Puțini sunt cei care știu care este, de fapt, meseria pe care o are tatăl fostului investitor de la Imperiul Leilor.

Ce meserie are, de fapt, tatăl lui Sebastian Dobrincu

Printre altele, întrebat de Cătălin Măruță, Romică Dobrincu, tatăl tânărului milionar, a vorbit despre meseria sa de bază, dar și despre începuturile sale în lumea antreprenoriatului. De profesie mecanic auto, tatăl tânărului milionar a recunoscut că nu a avut o viață tocmai ușoară, însă și-a dorit să răzbată și să își clădească un viitor sigur.

Cătălin Măruță: Ce meserie aveți?

Romică Dobrincu: Sunt mecanic auto. Școala am făcut-o la Siret – înainte de Revoluție, am stat acolo 4 ani la internat. A fost o perioadă foarte grea, persecuție, tot felul de chestii urâte. După am lucrat un an la ITA, acolo unde am învățat tot ceea ce trebuia despre transmisii, roți, motoare, știam să repar orice mașină.

După care am făcut armata, iar după armată m-a luat sub aripă fratele meu mai mare cu 10 ani. Am făcut împreună un chioșc în care vindeam băuturi răcoritoare la dozator. După ce am văzut că treaba merge, am făcut o rulotă, am pus-o în Piața Centrală, am făcut niște dispozitive manuale de îmbuteliat sticle din sticlă, le-am multiplicat.

Întrebat dacă i-a fost vreodată rușine cu părinții lui – referitor la trecutul lor presărat cu anumite lipsuri materiale, Sebastian Dobrincu a mărturisit că nu, însă a simțit tot timpul o diferență între el și colegii lui de clasă, cei care aveau o situație financiară mai bună decât a lui: ”Nu mi-a fost rușine, dar a fost o diferență în clasă. Vedeam în clasă colegi cu posibilități mai mari decât familia mea. Aveam colegi care aveau mai mulți bani și mâ gândeam de ce ei au și eu nu”, a spus fostul investitor de la Imperiul Leilor.