Cu ce situație neplăcută s-a confruntat Costi Ioniță în vacanța din Grecia: ”Îmi e și silă”

Costi Ioniță (44 de ani) a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare, după ce s-a arătat nemulțumit de condițiile de pe o plajă din Grecia. Artistul a spus că a rămas dezgustat de felul în care arăta apa din mare. Ce i-au răspuns urmăritorii săi de pe internet? Vei rămâne surprins.

Producătorul muzical, Costi Ioniță, a fost plecat în vacanță, pe Insula Thassos din Grecia, însă nu a avut un concediu așa cum și l-ar fi dorit din cauza condițiilor, spune el, mizerabile. Supărat, cântărețul a postat mai multe videoclipuri de pe o plajă, în care se vedea clar că apa era foarte murdară, lucru care l-a deranjat teribil pe acesta.

Costi Ioniță: ”E mizerabilă tare de tot”

După ce a postat videoclipurile cu apa murdară din mare, Costi a publicat un alt filmuleț în care le arăta internauților săi că în Thassos plouă, deci nici vremea nu a ținut cu el, în cea mai recentă vacanță a sa.

”Aici suntem în Thassos, Massos, figuri fine, altceva. Uitați-vă mizeria. Tot România și litoralul românesc sunt forță.

Fraților, sunt în Grecia, la mare, na, cică Thassos, frumos, uitați ce mizerabilă este apa. Am venit că așa a fost conjunctura, că altfel tot la noi, la România, aș fi venit. Forza România.

Măi, fraților, eu nu glumesc. E mizerabilă tare de tot. Uită-te și tu. Păi imi e și silă să intru în ea. Asta e, România e forță!”, a spus Costi Ioniță, în videoclipurile postate pe contul său de Tik Tok.

Reacții dure primite din partea internauților de către Costi Ioniță

Se pare că dovezile video postate de către producătorul muzical nu au fost îndeajuns pentru internauți, mulți dintre ei nu l-au crezut că poate arăta în așa fel apa de pe insula Thassos. Majoritatea urmăritorilor săi de pe TikTok l-au contrazis.

”Nu am văzut așa ceva în apa din Grecia și nici nu cred așa ceva”, ”Este natură, nu bazin”, „Ieri am venit în Grecia și chiar este foarte curată apa. Depinde de locul în care sunteți, nu toată Grecia e la fel”, ”În Grecia nu este voie să fie furtună în larg?”, „Eu am fost de peste 6 ori în Thassos, sub nici o formă nu există așa ceva”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

