Cu cine s-a mai iubit Gabi Bădălău, până să se îndrăgostească de Bianca Drăguşanu? “CV-ul” lui conţine doar nume celebre

Gabi Bădălău a fost considerat multă vreme crai de Dorobanți și a bifat relații cu mai toate divele de la noi. A luat o pauză, atunci când s-a căsătorit, iar acum și-a reluat vechile obiceiuri. Lista femeilor cu care s-a iubit este cunoscută, dar și foaarte lungă.

Ramona Gabor a fost prima femeie din showbiz la care a râvnit Gabi Bădălău și pe care a reușit să o impresioneze cu calitățile lui. Nu a fost doar o aventură, ci o adevărată poveste de iubire, care a durat doi ani. Dar așa cum se întâmplă în orice cuplu, certurile și-au făcut apariția, la fel ca și suspiciunile de infidelitate. La vremea aceea s-a zvonit că Bădălău ar fi călcat strâmb cu nimeni alta decât Andreea Tonciu, dar și cu alte domnișoare care-și făceau apariția prin peisajul monden. Despărțirea nu a întârziat să apară, dar nu din cauza infidelităților lui Gabi Bădălău, ci din cauza aventurii Ramonei cu un bulgar.

„Ramona este un subiect închis. Între noi s-a terminat totul, nu mă mai interesează ce face. Dacă mă voi întâlni cu ea pe stradă, o voi saluta şi atât. Nu mai am nimic de luat de la ea, nu vreau nimic de la ea. A ales această cale, iar eu am drumul meu. Am ţinut la ea, dar acum i-am descoperit o altă față. Am fost împreună doi-trei ani, am crezut că se schimbă, dar – vorba lui Meme (n.r. Mihaela Moise) – dacă e stricată… Mă doare sufletul, dar nu mai am puterea să o apăr. Bine că n-am aflat la 34-35 de ani cum e Ramona, când o luam de nevastă şi poate aveam şi copii. Aşa, s-a terminat totul mult mai uşor”, spunea la momentul respectiv Gabi Bădălău.

Gabi Bădălău și-a revenit rapid după despărțirea de Ramona Gabor

Donjuanul de Dorobanți nu a suferit prea mult după Ramona Gabor, ci și-a îndreptat atenția către Isa, solista trupei Elegance. Însă nu pentru mult timp, căci fostului soț al Claudiei Pătrășcanu i s-ar fi aprins călcâiele după Mădălina Pamfile, dar apoi s-ar fi îndrăgostit de Adelina Pestrițu. A făcut cum a făcut și a reușit s-o facă pe Adelina să se îndrăgostească și ea, dar și să uite că până să se întâlnească suferea de singurătate. Cei doi au avut o relație, care s-a finalizat după ce bruneta ar fi devenit iubita prietenului bun al lui Bădălău, Răzvan Ispas.

Gabi Bădălău, despărțire cu scandal de Andreea Mantea

Pe lângă alte domnișoare, după relația cu Adelina Pestrițu, Gabi Bădălău s-a cuplat cu Andreea Mantea. Nu a durat prea mult timp relația lor de iubire, dar a fost cu năbădăi, iar despărțirea a fost cu mult scandal și vorbe urâte.

„Eşti varză! Mă p*ş pe tine de nebună! Vai de capul tău de curvă’– i-ar fi spus Gabi Bădălău iubitei sale de atunci, Andreea Mantea.

Gabi Bădălău a dat aventurile pe familie

Toate scandalurile amoroase au luat sfârșit în 2014 când Gabi Bădălău a cunoscut-o pe Claudia Pătrășcanu și și-a dat seama că vrea să se liniștească. Pe atunci, artista se arăta extrem de încântată de bărbatul cu care intrase într-o relație. Fapt pentru care lucrurile și-au urmat cursul firesc, în 2016 cei doi aveau parte de o nuntă fastuoasă, odată cu botezul primului băiețel. Iar un an mai târziu, Claudia Pătrășcanu aducea pe lume cel de-al doilea băiat, iar toată lumea credea că mariajul lor e unul fără probleme, dar în realitate era un coșmar. Drept pentru care, artista a și-a strigat disperarea pe contul de Facebook, în urmă cu un an și jumătate.

„După atâta umilință, abuz emoțional, infidelități, lipsa de lângă cei mai minunați copii, jigniri, minciuni…… Renunț! Renunț la viața falsă și tristă pe care am îndurat-o într-un an, cât într-o sută! Vreau să lupt, dar nu sunt singură ci cu Dumnezeu……. lupt pentru ce-i mai curați și sinceri oameni din viața mea (copiii mei)! Veți crește cu iubire și liniște…… restul nu contează! Atâta timp cât Dumnezeu ne dă sănătate, le putem face pe toate! M-ați întrebat luni la rând de ce nu mai postez cu soțul’……. și-a vândut sufletul pentru nimic și nu i-a pasat de nimeni și nimic, doar de cruzime! Noapte binecuvântată tuturor!’, a scris Claudia Pătrășcanu pe Facebook.

Gabi Bădălău a vrut s-o ducă pe Bianca Drăgușanu în fața altarului

În plin proces de divorț, după o vacanță în Maldive, Gabi Bădălău se gândea să o ducă în fața altarului pe Bianca Drăgușanu. Au confirmat și au infirmat știrile care au ținut primele pagini ale ziarelor, dar acum, lucrurile sunt mai clare ca niciodată între ei.

. „Ce despărțire, frate? Am zis eu vreodată că am fost într-o relație? Am fost prieteni și suntem prieteni. Păi dacă suntem prieteni, eu nu am nimic de obiectat. Prietenii ies cu prieteni. Eu, acum, am ieșit cu avocatul meu, care este și prietenul meu!”, a spus Bianca Drăgușanu.

