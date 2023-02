Corp impecabil, model celebru! Dar și cât chin! Andreea Ligia nu ratează o zi de la sală, plus că nutriția este la loc de cinste, așa că nu trebuie să mire pe nimeni succesul de care are parte tânăra antrenoare de fitness! Pozele pe care le atașează pe rețelele de socializare sunt demențiale și are, firește, aprecieri peste aprecieri. Paparazzii CANCAN.RO au surprins-o pe stradă și vă prezintă imaginile, în exclusivitate.

Sala de fitness e a doua casă pentru Andreea Ligia. Zilnic face cărare până acolo, în zona de nord a Capitalei, unde își modelează corpul. A ajuns deja la… posterior bombat și talie subțire. Unde mai pui că are picioarele lungi și bustul voluminos, ce mai, o adevărată bombă-sexy.

Andreea Ligia și-a arătat posteriorul bombat pe stradă

Pe stradă au reperat-o paparazzii CANCAN.RO pe sexy-șatenă și unde credeți că se ducea? La sala de fitness! Mulată a apărut Ligia, scoțând în relief ce are mai de preț, posteriorul! Dar și pătrățelele de pe abdomen nu au stat locului, grației tricoului mult prea scurt, care lăsa la vedere adevărată lucrare. Geaca de pe ea, descheiată, a fost complice.

A avut ceva de mers pe trotuarul îngust până la locul ”desăvârșirii”, timp în care Ligia a fost apelată pe mobil. A răspuns și a vorbit tot drumul ba, prinsă de conversație, a și gesticulat, pe alocuri. Avea, până la urmă, să bată la ușa sălii pe care o frecventează, cum spuneam, zilnic. A intrat, s-a schimbat și a dat drumul la treabă. Aproximativ două ore s-a ”lucrat”, apoi a făcut cale întoarsă, spre casă.

Altfel, Andreea Ligia, poate cam cea mai provocatoare apariție în sala de fitness, este urmărită de aproximativ 82.000 de persoane pe contul său de Instagram, acolo unde modelul surprinde de fiecare dată. Are și cu ce. Să mai spunem că Andreea Ligia mai are o pasiune, ședințele foto. Lipsită de inhibiții, îi place să se afle în lumina reflectoarelor!

