Cuceritorul Bittman a ieşit la “vânătoare”, dar a abandonat resemnat! Când voia să facă primul pas, totul s-a dat peste cap

Nu mai este un secret pentru nimeni că Dan Bittman și-a păstrat șarmul și carisma de-a lungul anilor. Este un cuceritor veritabil, iar doamnele și domnișoarele cad la picioarele lui, dar și el știe „joaca”. CANCAN.RO l-a surprins pe solistul trupei Holograf în timp ce se pregătea să facă o surpriză… costisitoare! Oare cuceritorul Dan Bittman are deja pe cineva alături sau poate intenţiona să facă primul pas?! Cert este că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea de la magazin. Iată de ce spunem asta.

Dan Bittman este fără doar și poate unul dintre cei mai râvniți burlaci din România. Cu toate că nu a fost căsătorit niciodată, solistul trupei Holograf a avut o relație de trei decenii cu Liliana Ștefan de care s-a despărțit în urmă cu un an și jumătate. De atunci, craiul a fost văzut alături de diverse domnișoare, semn că nu și-a pierdut din abilitățile de cuceritor, iar imaginile pe care vi le vom prezenta demonstrează asta.

Dan Bittman știe „joaca”! Iată cum le cucerește pe doamne

CANCAN.RO l-a surprins pe Dan Bittman în mall Băneasa. Îmbrăcat ca un rockstar veritabil, cu o pereche de pantaloni cu buzunare mari, un tricou cu mesaj și încălțat cu pantofi sport, artistul a dat o tură pe la magazinele din mall. Cu un bagaj după el, semn că abia se întorsese dintr-o călătorie, solistul de la Holograf nu și-a dorit să ajungă acasă cu mâna goală. Așadar, s-a oprit la mall pentru a analiza oferta de acolo.

Cu o pereche de ochelari de soare pe care i-a purtat non-stop și cu telefonul lipit parcă de mână, Dan Bittman părea în misiune. Nu a intrat la întâmplare prin magazine, ci s-a oprit fix la vitrinele cu bijuterii…Un gentleman știe că „Diamonds are a girl best friend”, vorba lui Marlyn Monroe.

A abandonat misiunea rapid și s-a consolat cu un croissant

Cu atenția concentrată asupra accesoriilor sclipitoare, a analizat piesele expuse. Mai arunca din când în când o privire în telefon, semn că probabil avea un model exact după care se uita, sau poate vorbea cu cineva. Cert este că intenția era una clară: voia să impresioneze. Din păcate, după 30 de minute de căutări, artistul abandonează misiunea, semn că nu a avut prea mult timp la dispoziție să găsească ceea ce își dorea. La valoarea lui, și pretențiile sunt pe măsură, este perfect normal!

„Vânătoarea de bijuterii” i-a făcut foame, astfel că imediat după ce a terminat, s-a oprit la o patiserie și și-a cumpărat un croissant pe care l-a înfulecat pe drum. A ieșit din mall și a așteptat să vină o mașină pe care o comandase să-l ducă de acolo. Nu a vrut să aștepte în picioare și s-a așezat pe o bancă, unde a butonat puțin telefonul. Apoi, a venit mașina de ride sharing, s-a urcat pe bancheta din spate și a plecat spre casă.

CITEȘTE ȘI: Dan Bittman ţine steagul sus: „Sunt slab de refuz, nu pot…”. Vrea să devină bunic, dar nu renunţă la vechile obiceiuri

NU RATA: Dan Bittman și-a donat TOATĂ averea! Motivul șocant și beneficiara surpriză

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.