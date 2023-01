Cuibușorul de nebunii mai așteaptă! Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu se mută din chirie

Vlad Gherman a scăpat de povara „lucrului” cu fosta și actuala, pentru că după „Adela”, actorul este distribuit acum într-un nou proiect. „Lia: soția soțului meu” este noul serial difuzat la Antena 1 din data de 12 ianuarie, unde Vlad Gherman este gata să performeze. Direct de pe platourile de filmare, artistul a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, unde a vorbit despre relația cu Oana Moșneagu, trecutul cu fosta iubită actriță, dar și despre un alt subiect „de oameni mari”.

Chiar dacă lucrurile merg bine pe plan profesional și amoros pentru Vlad Gherman, actorul se află într-o ușoară dilemă dictată de simțul proprietății. Părinții îl îndrumă să își cumpere o casă, în timp ce el alege să dea banii pe vacanțe și experiențe alături de iubită și prieteni. Într-o notă mai serioasă, Vlad Gherman tratează „problematica” domiciliului în cele ce urmează.

( NU RATA: OANA MOȘNEAGU, REPLICĂ ULUITOARE PENTRU VLAD GHERMAN. ACTORUL A RĂMAS MASCĂ: ”CE-AI FOST ȘI CE-AI AJUNS” )

Motivul pentru care Vlad Gherman și iubita nu și-au luat un cuibușor doar al lor: „Dau banii pe ce-mi place mie!

CANCAN.RO: Câte seriale trebuie să mai faci ca să îți cumperi o casă ca cea în care se filmează?

Vlad Gherman: Îmi mai trebuie încă o viață, să o iau de la zero, pe la 18 ani și să muncesc până la vreo 70. Deci vreo 140 de ani, cred că reușesc.

CANCAN.RO: Gândește-te că tu ai fost și norocos, pentru că ai reușit de tânăr…

Vlad Gherman: Se poate spune așa, nu am ce să zic. Dar pentru că eram tânăr și pentru că nu mă gândeam la 18 ani să-mi iau casă, stăteam cu ai mei, am investit banii în mașina mea, mi-am luat mașină. Am călătorit foarte mult, am văzut o grămadă de locuri și nu regret nicio secundă. Sincer, pentru mine ăsta e principalul scop, să vizitez cât mai mult. Cu asta te duci, când ne-om duce, cu asta rămâi.

Amintirile și momentele frumoase petrecute cu prietenii, cu familia, asta contează enorm. Pot să zic că am investit în mine, în direcția asta. Dar acum că mă gândesc, stau în chirie, e OK, viața e frumoasă. Nu e că nu aș putea să îmi cumpăr ceva, dar eu mă gândesc în felul următor, în afară că știm foarte bine prețurile au explodat, deci nu prea îți vine să te atingi de niciun apartament.

Noi avem mentalitatea asta și știu că și ai mei insistă «când îți iei ceva, să ai tu bunul tău, că dai banii pe chirie?!». Înțeleg, eu nu spun «mamă, ce mentalitate învechită», nu e vorba despre asta, dar dacă stai să te gândești ai niște bani, îți permiți să stai în chirie.

Am siguranța că nu o să mă dea nimeni afară momentan. Prefer să am niște bani puși deoparte și nu mi se pare că dau banii pe prostii. Dau banii pe ce-mi place mie!

( CITEȘTE ȘI: VLAD GHERMAN ȘI OANA MOȘNEAGU ÎȘI CONTINUĂ VACANȚA. LUCRUL INCREDIBIL PE CARE L-AU FĂCUT CEI DOI ÎN THAILANDA: „I-AM SPĂLAT ȘI NE-AM…” )

Oana Moșneagu, lipsită de gelozie pe fosta lui Vlad Gherman: „Nu mi-a dat nici măcar un indiciu!”

CANCAN.RO: Am văzut-o mai devreme și pe Cristina și Oana nu e. Cum reacționează Oana în astfel de situații?

Vlad Gherman: Nu are nicio problemă, am lucrat cu toții în același proiect, nici măcar la început nu a fost ciudat. Cris oricum era în altă relație, ce s-a legat între mine și Oana s-a legat pe parcurs, Cris a fost prima persoană la care m-am dus atunci când i-am spus, până să anunțăm public că suntem împreună.

Ceea ce pot să spun e că un singur lucru mi-a dat cu virgulă, am zis că nu pot să ai o relație de prietenie cu un fost sau cu o fostă. Nu știu dacă contează foarte mult contextul în care suntem noi, pentru că lucrăm împreună, dar am ajuns să îmi dau seama că există și varianta asta în care lucrezi cu omul ăla, vorbești, îi dai sfaturi și e totul cât se poate de firesc, fără nicio aluzie, interes sau vreun gând în spatele vorbelor.

CANCAN.RO: Oana nu ți-a imputat niciodată nimic?

Vlad Gherman: Sincer, femeile în general îți mai zic. Nu mi-a dat nici măcar un indiciu că ar fi geloasă. Nici nu mă întreba «ce-ai mai vorbit cu Cris, ce-a mai zis?». Dar nu, niciodată, nici măcar o secundă!

( ACCESEAZĂ ȘI: VLAD GHERMAN ȘI OANA MOȘNEAGU, MAI HOTĂRÂȚI CA NICIODATĂ. CEI DOI AU DECIS SĂ-ȘI DUCĂ RELAȚIA LA NIVELUL URMĂTOR )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.