Motivul pentru care Oana Moșneagu lipsește mult timp de acasă. Vlad Gherman a tras-o la răspundere

Vlad Gherman (29 de ani) a intrat la bănuieli. Partenera lui de viață, Oana Moșneagu (32 de ani) lipsește cam mult timp de acasă, așa că, de față cu fanii lor, și-a sunat iubita pentru a o trage la răspundere. Iată care a fost răspunsul dat de actriță când a fost întrebată unde se află.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului ”Adela”, producție din care fac parte amândoi. Și se pare că de atunci, între cei doi s-a aprins o flacără a iubirii destul de puternică. Formează un cuplu de aproximativ un an, locuiesc împreună și muncesc în același loc. Pare că se înțeleg de minune, însă, recent, cei doi au avut o mică discuție contradictorie.

Discuție aprinsă între Oana Moșneagu și Vlad Gherman

În timp ce se afla în pauza de pe platourile de filmare, Vlad Gherman și-a contactat iubita și a tras-o la răspundere. A întrebat-o de ce este absentă de la muncă, dar și pe unde se plimbă. Totul, într-un spirit de glumă, desigur.

”Ce faci, Oana Moșneagu? Vreau să știu ce faci tu acum! Mă tot întreabă lumea de tine și am zis că ești acasă. Așa e?”, a spus Vlad Gherman pe rețelele de socializare.

Motivul pentru care Oana Moșneagu nu prea stă pe acasă

Actrița i-a spus iubitului său că are de umblat foarte mult și că își face o impresie greșită dacă el crede că stă doar în casă. Doar pentru că nu lucrează la aceleași proiecte ca și partenerul său, Oana Moșneagu a specificat că și ea are alte treburi importante de rezolvat.

”Doamne ferește, băiatule! Dar tu crezi că eu stau numai în casă? Înțeleg că tu ești acum cu proiectele pe care urmează să le lansezi, misterios, dar stai liniștit că și eu am treabă dragă, nu stau în casă, am de umblat, am o grămadă de afaceri pe care le-am început acum ceva timp, iar acum trebuie să le termin”, a fost răspunsul dat de către Oana Moșneagu iubitului ei.

