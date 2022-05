Cristina Ciobănașu, probleme în paradis?! Ce o deranjează pe fosta logodnică a lui Vlad Gherman la noul ei iubit

Cristina Ciobănașu, probleme în paradis?! Cunoscuta actriţă trece prin momente dificile în viaţa sa. După ce tânăra a avut probleme cu maşina, se pare că nici relaţia sa de cuplu nu mai merge atât de bine ca la început. Iată ce o deranjează pe fosta logodnică a lui Vlad Gherman la noul ei iubit.

Cristina Ciobănaşu are o relaţie extrem de apropiată cu fanii săi pe care îi ţine la curent cu toate activităţile pe care de desfăşoară. În urmă cu câteva zile, fosta logodnică a lui Vlad Gherman le povestea celor care o urmăresc în mediul online faptul că și-a pierdut un animal de companie și a avut și probleme cu mașina.

Cristina Ciobănașu, probleme în paradis?!

Recent însă, actrița le-a dezvăluit fanilor detalii din relaţia cu Alexandru Mureșan, iubitul ei.

Aceasta s-a plâns în faţa admiratorilor de faptul că partenerul său a dat muzica la maximum în mașină, în timp ce ea încerca să le explice problemele pe care le-a avut în ultima vreme.

„Voiam să vă povestesc despre ce mi s-a întâmplat ieri, cum am ămas cu mașina în mijlocul drumului, cum m-am tăiat într-un ciob. (…) Nu e nimic grav, dar zici că a fost marți, 13, zi cu ghinion.

Poți să dai mai încet, te rog?! Vrea să mă audă și pe mine oamenii de aici, cu ei vorbesc acum. (…) Mă chinuie. (…)După patru story-uri în care nu am reușit să vă zic nimic, revin. (…) Mereu e nemulțumit”, a spus Cristina Ciobănașu, dezamăgită.

Cristina Ciobănaşu, anunţ neaşteptat despre Vlad Gherman

Cu ceva vreme în urmă, Vlad Gherman a postat o poză în care se afla cu Cristina Ciobănașu la sediul Antenei 1, iar apropierea dintre cei doi era evidentă. După acel moment, Vlad a plecat cu Oana Moșneagu la munte, iar Cristina a făcut un anunț la care nu se aștepta nimeni.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au anunțat faptul că vor rămâne prieteni buni în continuare, deoarece relația lor a fost una extrem de importantă. Totuși, ar putea fi posibil ca apropierea dintre actriță și fostul său iubit să nu îi fi picat tocmai bine lui Alex Mureșan.

„Nu am mai vorbit de mult pe stories, îmi pare rău. Nu am avut o perioadă extraordinară în ultima vreme, dar sunt mai bine (…) Voiam să văd ce faceți voi, să vă spun că sunt în continuare aici chiar dacă nu am mai postat atât de mult. Voi face curând un Q&A, să mai discutăm una alta, să vă dau veștile bune și cele mai puțin bune și cam atât”, a spus Cristina Ciobănașu pe Instagram.

Sursă foto: Instagram