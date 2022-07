Vlad Gherman și Oana Moșneagu, mai hotărâți ca niciodată. Cei doi au decis să-și ducă relația la nivelul următor

Oana Moșneagu (31 de ani) și Vlad Gherman (29 de ani) au făcut un pas extrem de important în relație. Legătura celor doi actori pare să devină din ce în ce mai serioasă. După ce s-au mutat împreună, colegii de la Adela au trecut la nivelul următor.

Au doar câteva luni de când au decis să-și acorde o șansă, dar lucrurile par să avanseze destul de rapid. Cu ocazia zilei de naștere a Oanei Moșneagu, familia sa și a lui Vlad Gherman. Anunțul a venit chiar de la actriță, după ce a postat totul pentru fanii săi.

„Nu cred că e nevoie de prea multe cuvinte ca să descriu ce reiese oricum din fotografiile astea. Bucurie. Multă bucurie. Să îmi trăiască! Toți! Fericiți și sănătoși! Și ea să îmi rămână plină de sfânt, magie și joc până la adânci bătrâneți! La mulți ani, mama!❤”, a spus Oana Moșneanu pe rețelele de socializare. (CITEȘTE ȘI: Vlad Gherman și Oana Moșneagu, anunţ neaşteptat! Fanii s-au bucurat nespus: „Acum suntem trei”)

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au mutat împreună

Vlad Gherman pare să o fi uitat pe fosta sa iubită, Cristian Ciobănașu, după ce s-a și mutat cu Oana Moșneagu. Cei doi au decis să împartă o chirie, după ce iubita deja îi acaparase șifonierul.

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră, e un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm.

Am ales să rămânem la mine pentru că ne place și mai mult apartamentul ăsta, e foarte cozy, e foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi.

Am zis hai să rămânem la mine. În primul rând, cea mai mare modificare, în caz că întrebați, este faptul că în zona în care aveam masă am pus un dulap, un șifonier tocmai pentru că Oana deja a început să mă dea afară din propriul șifonier și am zis, ok, am înțeles, ai nevoie de spațiu pentru haine, se rezolvă’, a dezvăluit Vlad Gherman. (CITEȘTE ȘI: Imaginea care a stârnit un val de controverse! Vlad Gherman, ”triunghi amoros” cu Oana Moșneagu și Cristina Ciobănașu)