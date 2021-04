Culiță Sterp, declarații emoționante despre persoana pe care s-a bazat întotdeauna: „Este eroul meu”

Culiță Sterp este unul dintre cei mai apreciați artiști din generația nouă și se bucură de foarte mult succes. Așa cum era de așteptat, succesul a venit și cu foarte multe beneficii financiare și astfel, viața artistului s-a schimbat destul de mult. Culiță se bucură de faptul că acum poate să-și permită orice își dorește, dar și să-și ajute familia, în condițiile în care copilăria i-a fost plină de plină de lipsuri.

Artistul a vorbit despre copilăria pe care a avut-o alături de frații lui, dar și despre cum a fost crescut de mama Geta. Nu au avut parte de prea multe, dar întotdeauna s-au descurcat și au înțeles că în viață lucrurile se obțin cu sacrificii.

” Noi nu am fost niciodată o familie avută, am fost modești, am urcat treaptă cu treaptă și știm cum e să fim și săraci, și bogați. Nu m-a luat valul celebrității. Țin minte, când a plecat tata de acasă, eu am stat cu oile și am asistat, împreună cu un alt băiat, să fete o mie de oi. Era iarnă, era frig, aveam 19 ani „, a declarat Culiță Sterp pentru Viva!ro

CITEȘTE ȘI DANIELA ILIESCU, IUBITA LUI CULIȚĂ STERP, O PUNE LA PUNCT PE SIMONA HAPCIUC: „AU MAI IEȘIT ȘI ALTE PERSOANE DIN COMPETIȚIE, DAR ASUMAT ȘI FĂRĂ SĂ FACĂ CIRC”

Culiță Sterp: „Mama este eroul nostru” În ciuda tuturor greutăților pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului, Culiță Sterp și frații lui au avut un sprijin constant, mama Geta. În timp ce tatăl lor avea grijă ca afacerile să meargă, mama lor s-a chinuit cu fiecare copil în parte.

” Mama înseamnă mult, înseamnă totul pentru mine. Ea ne-a crescut pentru că tata a fost mai mult plecat cu oile, cu afaceri. De mai bine de șase ani, am rămas doar cu ea și trebuie să recunosc faptul că s-a chinuit mult cu noi. Suntem patru copii și ne-a ținut pe toți la școală. A făcut oameni din noi. Este eroul nostru. „

VEZI ȘI SCANDAL MONSTRU LA SURVIVOR ÎNTRE CULIȚĂ STERP ȘI JADOR: „MINȚI, CĂ EU TE CUNOSC, EȘTI NEBUN!”