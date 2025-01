Culiță Sterp s-a dat de gol în vacanța din Elveția! Ce a FURAT când a fost la Survivor România

Daniela Iliescu și Culiță Sterp au plecat într-o vacanță prin Europa, alături de fiul lor, Milan. În timp ce se aflau într-o piscină în aer liber din Elevția, cei doi au făcut un filmuleț în care artistul a adus în discuție un moment controversat de la Survivor. Acesta s-a dat de gol și a mărturisit ce a furat în cadrul show-ului de la Pro TV.

Daniela Iliescu mai are puțin până va aduce pe lume al doilea copil, așa că nu are voie să zboare în această perioadă. Totuși, Culiță Sterp și soția sa au decis să meargă într-o excursie prin Europa cu mașina. S-au oprit în Slovenia și Italia, iar acum au ajuns în Elveția. Cei doi au postat constant imagini și filmulețe din călătoria lor. Într-unul din videoclipuri, cântărețul a făcut o dezvăluire neașteptată despre participarea la Survivor.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu au bifat încă o destinație din vacanța lor prin Europa. Cei doi au ajuns în Elveția și au făcut baie într-o piscină în aer liber, cu vedere spre muntele care apare pe ambalajul ciocolatei Toblerone. Artistul și-a adus aminte de momentul în care a mâncat acest desert la Survivor România, precizând că l-a furat.

Imediat cum a făcut această precizare, Culiță Sterp a oprit filmarea și a revenit, încercând să îndrepte situația. Celebrul cântăreț și-a dat seama că a spus o „prostie”, iar de această dată a venit cu altă variantă, și anume că a găsit-o pe jos.

„Cine a fost cu mine la Survivor și a mâncat ciocolată Toblerone când am găsit-o pe jos, știe despre ce vorbesc.”, a precizat artistul.

Participarea la Survivor a fost o adevărată provocare pentru Culiță Sterp. La scurt timp după plecarea din cadrul show-ului de la Pro TV, el a făcut un vlog în care a povestit cât de greu i-a fost în junglă. Cântărețul a mărturisit că a simțit pe propria piele ce înseamnă lupta pentru supraviețuire. De asemenea, nu i-a fost rușine să recunoască faptul că a mâncat din gunoaie.

„N-am crezut că o să mănânc din gunoaie. La Survivor mi-am demonstrat abilitatea asta. La jocuri când mergeam mai era câte un tomberon pe dreapta, pe care nu-l observau (n.r – cei din echipa de producție) și mă uitam în el. Țin minte că am reușit de câteva ori și am luat ce rămânea pe acolo.

Am prins o dată o caserolă, mă uit în ea și avea orez cu linte sau chifteluțe. Nu mi-a păsat că mirosea, am băgat amândouă mâinile și dă-i. Înghițeam doar ca să am ceva în stomac. Doamne Dumnezeule! Sunt niște lucruri pe care în viața reală nu le-ai fi făcut niciodată, să mergi să cauți, să mănânci din gunoaie.”, a declarat Culiță Sterp în vlogul său de pe Youtube.