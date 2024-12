Culiță Sterp și Daniela Iliescu, părinți de gemeni?! Ileana Sterp a scăpat ”porumbelul”

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Daniela Iliescu și Culiță Sterp urmează să devină părinți pentru a doua oară! Anunțul i-a luat prin surprindere pe fani, mai ales pentru că această veste a venit la scurt timp după ce au dezvăluit că s-au căsătorit în mare secret la Cluj. Misterul din jurul bebelușului lor a fost păstrat destul de bine până acum, însă o reacție a Ileanei Sterp, sora artistului, i-a cam dat de gol!

După cununia civilă, cei doi au organizat o petrecere alături de familie și prietenii apropiați. Însă, un moment deosebit, legat de genul copilului, a stârnit un val de speculații printre urmăritorii lor. Daniela Iliescu și Culiță Sterp au planificat o dezvăluire oficială a copilului în cadrul unui „gender reveal”, dar reacțiile de la petrecere au dat deja naștere multor speculații.

Nu putem să nu aducem în discuție cel mai discutat moment, adică cel în care Ileana Sterp, copleșită de emoții, a făcut o exclamație care ar putea fi un „indiciu” clar: „Are gemeni!”. Dezvăluirea a ridicat suspciuni, mai ales pentru că artistul și soția lui au fost destul de discreți. Rămâne de văzut dacă este adevărat sau nu, dar și care este genul bebelușului.



Culiță Sterp și partenera lui au preferat să păstreze această veste minunată departe de ochii curioșilor și nici măcar familiile lor nu au știut nimic. Cântărețul a recunoscut că anunțul sarcinii a venit atunci când toată lumea se aștepta cel mai puțin.

„A venit Daniela și mi-a spus că i-au ieșit două linii. Am zis wow, nu cred. Nu programasem nimic, nu făcusem nimic în legătură cu chestia asta. Noi am încercat în iarnă foarte des ca Daniela să rămână însărcinată, în ianuarie, februarie, martie și nu am reușit. Dumnezeu nu a făcut să fie. Prin mai, iunie cred că a rămas Daniela însărcinată. Când am aflat că voi fi iar tată, eram amândoi plecați la o cabană la munte și chiar acolo mi-a zis. Mi-a adus testul, a zis că vrea să îmi arate ceva, dacă sunt pregătit. Am zis că nu cred așa ceva. Mă gândeam că ne-am chinuit două-trei luni de zile și acum s-a întâmplat când nu mai facem nimic. Uite că Dumnezeu le dă oamenilor lucruri în viața lor, când știe el. Nu a vrut să ne dea când am vrut noi, ci când a trebuit. M-am bucurat foarte mult când am aflat. Eu oricum îmi doresc minim 3 copii. Familia pe care mi-am făcut-o cu Daniela e cea mai mare avere”, a mărturisit Culiță Sterp, potrivit WOWbiz.ro.