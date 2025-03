Culoarea care vindecă durerea. După ani de cercetări, specialiștii au dat lovitura!

Oamenii de știință au făcut o descoperire surprinzătoare care ar putea revoluționa metodele de ameliorare a durerii. Cercetările recente sugerează că lumina verde ar putea avea efecte analgezice semnificative, reducând sensibilitatea la durere atât la animale, cât și la oameni.

După ani de studii dedicate relației dintre lumină și percepția durerii, specialiștii au ajuns la concluzia că expunerea la lumină verde de intensitate scăzută poate stimula anumite mecanisme neuronale responsabile pentru diminuarea disconfortului fizic. Experimentele efectuate pe rozătoare au arătat că celulele fotoreceptoare din ochi joacă un rol esențial în acest proces, activând regiuni ale creierului asociate cu reducerea durerii.

Culoarea verde vindecă durerea?

Mecanismul exact prin care lumina verde influențează durerea nu este pe deplin elucidat, dar specialiștii consideră că ar putea fi implicate procese neurologice complexe ce reglează sensibilitatea sistemului nervos la stimuli dureroși. Comparând aceste rezultate cu cele obținute în experimentele pe animale, cercetătorii sugerează că pot exista mecanisme comune care reacționează la această formă de terapie.

Această constatare este susținută și de teste clinice preliminare realizate pe pacienți care suferă de afecțiuni cronice, precum fibromialgia sau migrenele. Participanții la studii au raportat o scădere considerabilă a intensității durerii după câteva ore de expunere la lumină verde, iar efectele benefice s-au menținut timp de câteva zile.

„Am descoperit că fotoreceptorii conici ai retinei sunt esențiali pentru analiza analgeziei luminii verzi, în timp ce bastonașele joacă un rol secundar”, a spus Tang în lucrarea sa.

Această descoperire oferă o perspectivă promițătoare asupra unor metode non-invazive de gestionare a durerii. Într-o lume în care dependența de analgezice puternice devine o problemă tot mai gravă, terapiile bazate pe expunerea la anumite lungimi de undă luminoasă ar putea reprezenta o alternativă viabilă și sigură.

În plus, cromoterapia, un domeniu care studiază influența culorilor asupra sănătății umane, susține ideea că fiecare culoare are efecte specifice asupra organismului. De exemplu, se crede că roșul poate energiza și stimula metabolismul, galbenul are proprietăți relaxante, iar verdele este asociat cu calmarea sistemului nervos și reducerea tensiunii arteriale.

Deși aceste studii aduc speranță, specialiștii avertizează că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a confirma eficacitatea terapiei cu lumină verde la scară largă. În viitor, acest tip de tratament ar putea deveni o opțiune accesibilă pentru persoanele care suferă de dureri cronice, oferind o alternativă naturală și fără efecte secundare semnificative.

