Culturistul Florin Damșa a revenit în circuit! Visul devenit realitate

Florin Damșa a revenit pe scenă! Doi ani de pauză s-au scurs, din cxauza pandemiei de coronavirus, timp în care culturistul doar s-a antrenat. A făcut-o din greu, iar acum așteaptă să culeagă roadele. Iar anul competițional a început perfect pentru Florin.

Chiar sportivul vorbește despre momentele mai puțin plăcute pe care le-a întâmpinat. ”Anul acesta am revenit pe scena de concurs după doi ani de pauză. M-am antrenat din greu pentru a scoate cea mai bună versiune a mea. Am și reușit, zic eu, pentru că am o formă și o calitate musculară mult superioară față de anul 2018, când am concurat ultima dată la Naționala Spaniei NPC WORLDWIDE – IFBB Professional League”, a declarat Florin Damșa, pentru CANCAN.RO.

Tot el avea să detalieze. ”Anul competițional 2021 a început cu dreptul pentru mine, am câștigat Cupa României Bodybuilding la 90 de kg. La finalul lunii iunie, am plecat în Spania, pentru a-mi continua pregătirea pentru cele trei mari evenimente, Cupa Spaniei, EMPRO CLASSIC și mult visatul concurs Mr. Olympia, care s-a ținut în Portugalia, Estoril, unde îmi doream de foarte mult timp să ajung. Iar visele devin realitate atunci când îți dorești cu adevărat”, a povestit Damșa. (CITEȘTE ȘI: FLORIN DAMȘA A CÂȘTIGAT CUPA ROMÂNIEI LA CULTURISM: ”AM REUȘIT SĂ FAC SCHIMBAREA!”)

Florin Damșa: ”Multă muncă, disciplină și dietă”

Cum s-a pregătit Florin Damșa pentru importantele examene din Spania? ”Pentru mine o zi normală înseamnă să mă trezesc la ora 5:30 dimineața pentru a-mi face antrenamentul cardio. 30 de minute unde îmi activez corpul și ard grăsimea sau îmi mențin un nivel scăzut de grăsime corporală pentru a avea o piele cât mai fină și subțire. Am între 6 și 7 mese pe zi, bogate în proteine, dar nu las deoparte carbohidrații, grăsimile și fibrele, care sunt foarte importante atunci când vine vorba de o bună digestie și conținutul ridicat de vitamine și minerale pe care îl aportă, precum vitamina C, magneziu, potasiu, zinc, complex B….”, a dezvăluit Florin.

Planuri? ”Vreau să continui pregătirea și să urc din nou pe scenă la încă două competiții internaționale care vor avea loc în România, una chiar în orașul meu natal, Dej. În mai puțin de 6 săptămâni voi concura din nou la Grand Prix, competiție internațională cu nivel mare, unde sper să prind podiumul și o firmă de excepție. Asta pe 19 septembrie, iar 2-3 octombrie îmi închei sezonul competițional cu un alt concurs de renume din liga NPC WORLDWIDE – IFBB Professional League, Valahia Warriors Championship, care va avea loc la Sibiu. (NU RATA: EL E CULTURISTUL ROMÂN CARE SE ANTRENEAZĂ ȘI-N BUCĂTĂRIE PENTRU TITLUL DE MR. OLYMPIA: ”ÎMI PRINDE BINE ACEASTĂ PERIOADĂ!”)

Abia aștept să urc pe scenă, unde mă simt foarte bine și îmi place la nebunie acea adrenalină care se simte acolo sus, unde mă bat pentru locul 1. După ce o să închei sezonul, o să continui pregătirea pentru Olympia, din 2022, unde vreau sa obțin un loc mai bun și o firmă superioară”, a încheiat Florin Damșa.

COMPETIȚII

Cupa României, locul 1

OPEN Bodybuilding – Cupa Spaniei, locul 7

Bodybuilding – EMPRO CLASSIC Top 10

Mr.Olympia Portugalia – Top 10