După aproape patru decenii de mariaj, Constantin Enceanu se poate considera un soț, un tată și un bunic fericit, chiar dacă puțini oameni îi știu secretul. Îndrăgitul interpret a fost la un pas de a pune capăt căsniciei în care este angrenat de 37 de ani, dintr-un motiv cât se poate de serios. Soția cântărețului nu și-a mai dorit încă un copil în afară de Cătălina, singurul rod al iubirii cuplului.

Constantin Enceanu și soția lui, Angela, au o poveste de viață cel puțin interesantă, cei doi cunoscându-se la muncă, într-o întreprindere din Filiași. S-au căsătorit la opt luni de la momentul în care Constantin Enceanu s-a lăsat atras de farmecele femeii care avea să îi fie mereu alături. Actualmente, Cătălina, fiica celor doi, le-a dăruit și nepoți, făcându-i bunici.

„Am fost supărat o perioadă, apoi, ușor-ușor, m-am împăcat cu gândul”

Însă momentul de cotitură al mariajului a fost cel în care Constantin Enceanu și-a mai dorit un copil, fără a ajunge la un consens cu soția. Atunci, artistul a dorit să divorțeze, însă apele par să se fi calmat, iar cei doi au continuat împreună.

”Sunt pur și simplu surprins când văd că soția mea s-a schimbat total de când sunt cei mici, ținând cont de faptul că ea nu şi-a mai dorit să facem al doilea copil. Acesta a fost şi motivul pentru care am vrut să ne despărţim, la acel moment.

Însă am realizat ulterior că a fost doar o reacție de moment.

Am fost supărat o perioadă, apoi, ușor-ușor, m-am împăcat cu gândul. Dar o am pe Cătălina, fata lui tata. Orice lucru pe care îl are de făcut, mă sună pe mine. Am fost permanent lângă ea. Sigur că au fost momente în care poate nu i-a convenit ce i-am spus, însă ulterior mi-a cam dat dreptate. Și nu m-a dezamăgit niciodată!”, a povestit Constantin Enceanu, potrivit starpopular.ro.