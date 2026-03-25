Cum a ajuns copilul de 5 ani pe balconul apartamentului din Sectorul 2 al Capitalei. Ce făcea familia în acest timp

De: Anca Chihaie 25/03/2026 | 11:53
O tragedie extrem de gravă a zguduit Capitala luni, 23 martie 2026. Un copil în vârstă de cinci ani a murit după ce a căzut de la etajul opt al unui bloc din sectorul 2. Incidentul a șocat locuitorii zonei și a stârnit discuții ample despre siguranța copiilor în locuințe situate la etaje înalte.

Incidentul survine la doar o zi după un alt caz similar, petrecut în cartierul Aviației, ceea ce evidențiază o problemă repetitivă legată de siguranța copiilor în locuințele aflate la etaje înalte. Autoritățile investighează circumstanțele precise ale tragediei și modul în care copilul a ajuns nesupravegheat în momentul căderii.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 18:00 pe bulevardul Chişinău. Copilul se afla nesupravegheat în momentul în care a căzut. Primele persoane care au reacționat au fost doi bărbați care se aflau în apropierea unui magazin. Aceștia au încercat să acorde primul ajutor și au alertat serviciile de urgență. La scurt timp, echipele medicale au ajuns la fața locului și au început manevrele de resuscitare, însă din păcate eforturile au fost zadarnice. Trupul neînsuflețit al copilului a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, iar ancheta oficială a fost demarată imediat.

„M-am îngrozit… nu știu, e ceva groaznic, groaznic. Îi spuneam doamnei că dacă are copii mici să aibă grijă de ei, că e cumplit, în ultimul timp nu știu ce se întâmplă de atâtea cazuri cu copii.”, a spus o vecină.

La momentul incidentului, părinții copilului se aflau în apartament, împreună cu cele două surori ale acestuia. Cu toate acestea, micuțul a rămas singur pentru o perioadă suficientă pentru a se produce tragedia. Ancheta se concentrează pe verificarea măsurilor de siguranță din apartament, inclusiv a sistemelor de blocare a ferestrelor și ușilor, care pot preveni astfel de accidente.

