Cum a apărut Andreea Esca la Pro TV, în zi de doliu național. Mesajul vedetei TV

În seara zilei de 7 august, la ora 19:00, Știrile Pro TV au fost prezentate, ca de obicei, de Andreea Esca, într-un context încărcat de semnificație: România marca ziua de doliu național instituită în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Transmisiunea a fost adaptată tonului solemn al evenimentului, iar prezentatoarea și-a adaptat apariția în consecință, afișând o ținută sobră și o atitudine rezervată, în acord cu momentul.

Pe parcursul jurnalului, formatul obișnuit al emisiunii a fost respectat, dar atmosfera generală a fost una discretă, fără elemente care să iasă în evidență în mod ostentativ. Chiar dacă prezentatoarea nu s-ar fi aflat în cea mai bună formă a sa, profesionalismul său a fost evident, desfășurându-și întreaga activitate fără întreruperi și fără a transmite disconfortul în mod direct.

Ce mesaj a transmis Andreea Esca

În fotografie, aceasta apare purtând o rochie neagră, simplă, fără accesorii vizibile, completată de un machiaj discret. Expresia feței, ușor obosită, dar menținând un zâmbet reținut, a confirmat impresia celor care au urmărit jurnalul de știri.

Ulterior, în mediul online, imaginea postată de prezentatoare a lăsat impresia că aceasta nu se afla în cea mai bună stare de sănătate, dând de înțeles, prin mesajul care a însoțit fotografia, că se confrunta cu febră.

„O seară bunā sā aveți❣️ Fug să iau ceva, ca să-mi scadă febra”, a scris Andreea Esca pe Facebook.

Imaginea publicată a atras rapid atenția internauților, generând un val de reacții și aprecieri. Mulți dintre cei care au văzut fotografia au remarcat nu doar respectul față de semnificația zilei, reflectat în alegerea vestimentației, ci și faptul că prezentatoarea a continuat să își îndeplinească atribuțiile în direct, indiferent de starea de sănătate.

„Cât ești de frumoasă! Până și febra te place! Sănătate!”, „Chiar vorbeam cu familia și spuneam că azi Andreea Esca parcă nu e Andreea Esca… și eu am pus pe seama zilei de doliu național… 😅 Multă sănătate! 🤗” , „Cine-i om răcește vara, nu iarna când toată lumea răcește. Și eu sunt răcită de 3 zile, dar nu am avut febră. Sănătate multă îți doresc!” , au transmis internauții pe social media.

