Cum a apărut îmbrăcată Bianca Drăgușanu pe străzile din Londra. Blondina a plecat în vacanță cu Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu a plecat în vacanță cu iubitul ei Gabi Bădălău, la Londra. Diva s-a fotografiat pe străzile superbe din capitala Marii Britanii.

Bianca Drăgușanu s-a îmbrăcată simplu, în negru, accesorizată cu o blana naturală. Aceasta a mers la unul dintre cele mai celebre restaurante din Londra, însoțită, desigur, de Gabi Bădălău.

Bianca Drăgușanu, scandal de proporții cu Cătălin Măruță

Bianca Drăgușanu nu vrea să mai audă în viața ei de Cătălin Măruță, pe care îl consider un om pervers și viclean. Fosta asistentă a lui Dan Capatos este la cuțite cu prezentatorul de la Pro TV, după ce a participat la emisiunea lui, unde au fost abordate alte subiecte decât cele la care blondina se aștepta și asupra cărora căzuse de acord cu una dintre producătoare.

Potrivit Biancăi Drăgușanu, Cătălin Măruța nu ar fi ținut cont de discuție pe care ea a avut-o inițial cu producătoarea emisiunii și ar fi încercat să o pună într-o lumină proastă, mai exact să o denigreze. Blondina a fost pusă în mai multe situații delicate, lucru care nu i-a picat deloc bine. Motiv pentru care a găsit de cuviință să-l distrugă pe prezentatorul TV.

“Sunt dezamăgită pentru că deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit spynews.ro.

“Mi s-a zis că vom vorbi de evoluție, că va fi despre pozitiv, pe vibe bun și așa m-am dus, cu gândul că revăd un vechi prieten, însă m-am trezit încolțită de subiecte în care nu m-am regăsit, de întrebări tedențioase și am fost foarte dezamăgită și așadar și prin urmare nu voi mai accepta niciodată vreo invitație la acest personaj în emisiune”, a mai spus fosta asistentă a lui Dan Capatos.