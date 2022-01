Elena Ionescu uimește cu dezvăluiri din culisele “Survivor” și le pune la punct pe concurentele primului sezon. La ce tertipuri apelau acestea când nu voiau să iasă pe traseele pline de încercări ale competiției, aflați de la CANCAN NEWS.

Elena Ionescu face lumină în cazul primului sezon al show-ului “Survivor”. Artista spune deschis că diferența dintre ea și celelalte concurente a fost dată de consecvență. De multe ori, oponentele sale invocau diverse probleme ca să nu dea totul pe traseele pline de provocări ale competiției. Cu tărie de caracter, însă, cântăreața a reușit să învingă și să plece acasă cu premiul de 250 de mii de lei.

„Publicul apreciază omul care nu stă pe dreapta”

“Tot timpul mă luam de fetele care nu intrau, invocând tot felul de probleme, pe care, până la urmă, le aveam toate. Nu a fost un traseu în Survivor în care să fiu pe bară.

(CITEȘTE ȘI: „FAIMOSUL” DE LA EXATLON A FLIRTAT ÎN LOFT CU ELENA IONESCU)

O singură dată, într-o singură zi, am vrut să ajut o colegă desfăcând un cocos și mi-a intrat un cuțit în mână, m-am dus la doctor, am leșinat, am dat cu capul de podea și seara am intrat!

Publicul apreciază omul care nu stă pe dreapta!”, a povestit Elena Ionescu la Pro TV.

Ce mai puteți vedea la CANCAN NEWS

Surpriză mare pentru Oana Lis, după ce și-a redeschis cabinetul de consiliere psihologică! Cine sunt bărbații care o sună pe soția lui Viorel Lis pentru o altfel de terapie, aflați de la CANCAN NEWS, din declarațiile exclusive ale Oanei.

(NU RATA: CUM ARATĂ CASA ÎN CARE LOCUIESC OANA ȘI VIOREL LIS)

Iar Jojo dezvăluie că a trăit un coșmar când a trebuit să aleagă între Statele Unite ale Americii și țara sa natală. Actrița regretă că nu s-a bucurat mai mult de cursul intensiv de actorie pe care l-a absolvit, alegând, cu sufletul, să se întoarcă în România.

Familia a fost și este pe primul loc pentru Cătălina Grama, aceasta având acum doi copii alături de Paul Ipate, dar și o carieră de succes, semn că cei doi au reușit să îmbine viața profesională cu cea personală.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.