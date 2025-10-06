Cum a fost cerută de soție Mara Bănică de la Asia Express. Gestul extrem de romantic al soțului ei: „Locuia în Germania”

Mara Bănică este în atenția publică de multă vreme. De ani de zile ea este în lumina reflectoarelor, participând de-a lungul timpului la diverse emisiuni. Însă, puțini sunt cei care știu cine este soțul vedetei. Acesta se ține departe de atenția publicului, însă Mara Bănică a vorbit în repetate rânduri despre el.

De mai bine de cinci ani, Mara Bănică trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar în anul 2021 s-au căsători civil și religios. De asemenea, în anul 2022, aceștia au devenit părinții unei fetițe. Cine este și cu ce se ocupă partenerul concurentei de la Asia Express?

Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică

Mara Bănică și tatăl fetiței sale formează un cuplu de câțiva ani, iar relația celor doi pare că merge cât se poate de bine. Însă, puțini sunt cei care știu cine este partenerul vedetei. Se pare că bărbatul nu își dorește să devină persoană publică, așa că se ține departe de privirile curioase.

Mara Bănică i-a înțeles dorința, însă nu ezită să vorbească despre el. Se pare că bărbatul este un om de afaceri, care își desfășoară mare parte din activitate în Germania. Acolo conduce o multinațională, așa că deplasările sale din țară sunt destul de dese.

„Relația cu soțul meu este minunată. De când ne-am cunoscut, am devenit o familie din prima zi. Nu ne-am supărat niciodată, suntem absolut la fel și în majoritatea timpului râdem. Ne înțelegem extraordinar de bine, lucrurile au mers ca unse, ca în filme și mă ajută foarte mult. În primul rând, e ajutorul acesta moral și, în al doilea rând, el e un sprijin real pentru mine, nu-mi lipsește absolut nimic din punct de vedere financiar. Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni când vine acasă, trei-patru zile, să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, pentru că noi suntem oameni maturi. E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept”, declara Mara Bănică, în urmă cu ceva timp.

Cum a fost cerută de soție Mara Bănică

Tocmai pentru că partenerul ei lucrează cea mai mare parte a timpului în străinătate, Mara Bănică a fost cerută în căsătorie prin poștă. Soțul ei i-a trimis verighetele și un bilețel prin care punea marea întrebare. Însă, povestea nu a fost lipsită de peripeții, căci primele verighete au fost pierdute.

„Eu am fost cerută de soție prin poștă. Soțul meu locuia în Germania la vremea respectivă și mi-a trimis verighetele prin poștă. I-a rugat pe ăștia de la firma de la care a luat verighetele să scrie pe o foaie de hârtie și să pună în plic: Mara Bănică, de bună voie și nesilită de nimeni, vrei să fii soția mea la bine și la rău? Coletul nu mai ajungea, așa că s-au pierdut verighetele alea. Oamenii ne-au trimis altele, cu aceeași cerere în căsătorie. Soțul meu are chestia asta să facă surprize când nu te aștepți. Stai să vezi cum am ajuns să ne cununăm la biserică. Era vineri după-amiaza, scoteam sau băgam o varză cu ciolan la cuptor. Mi-a zis că următoarea zi ne căsătorim la biserică, la ora 14:00”, mai povestea Mara Bănică.

Foto: Facebook