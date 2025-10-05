Câte clase și ce studii are Mara Bănică de la Asia Express 2025. În ce domeniu și-ar fi dorit să profeseze, de fapt

Mara Bănică a pornit în aventura Asia Express alături de Serghei Mizil, formând una dintre echipele de pe „Drumul Eroilor”. Cunoscuta prezentatoare este deja familiară cu aparițiile pe micile ecrane, însă puțini știu detalii despre parcursul său educațional sau domeniul în care are expertiză, în urma studiilor.

Mara Bănică și Serghei Mizil formează una dintre echipele care au pornit în show-ului Asia Express – Drumul Eroilor. Pentru prezentatoarea TV, experiența nu este deloc străină de camerele de filmat, fiind cunoscută publicului de la Antena Stars, unde apare constant pe micile ecrane.

Mara Bănică a urmat Facultatea de Jurnalism

Concurenta de la Asia Express este o prezență energică și mereu pregătită pentru provocăr. Deși astăzi este asociată cu lumea mondenă, la începutul carierei a fost jurnalist de război. Absolventă a Facultății de Jurnalism, ea a ales această cale după ce, încă din liceu, era pasionată de lectură, istorie și, mai ales, teatru. Multă vreme s-a gândit dacă să urmeze Teatrul sau Jurnalismul, dar în final a ales presa, o alegere pe care nu a regretat-o niciodată.

„Cred că s-a întâmplat în timpul liceului când scriam la o revistă. Fiind pasionată de lectură, teatru și istorie, pur și simplu s-a întâmplat. Voiam să dau la facultate fie la Teatru, fie la Jurnalism. Am ales varianta a doua și cred că nu am greșit”, a povestit ea pentru Spynews.ro, în urmă cu ceva timp.

Pasiunea pentru presă a devenit pentru Mara Bănică un adevărat mod de viață și a muncit din greu o perioadă îndelungată, fără nicio pauză. Timp de 15 ani, ea s-a dedicat complet acestei meserii, fără zile libere și cu greu desprinzându-se chiar și atunci când pleca în concediu.

„Timp de 15 ani nu am avut duminică liberă, dar și dacă îmi luam un concediu de 10 zile, nu rezistam plecată mai mult de trei și mă întorceam la serviciu. Este ca un microb care îți intră în sânge și nu m-am gândit să renunț definitiv la presă”, a declarat ea.

CITEȘTE ȘI: Mara Bănică a venit cu prima reacție, după criticile Andei Adam și Serghei Mizil, de la Asia Express: ”Proști…”

Motivul din 2013 pentru care Mara Bănică și Anda Adam nu se suportă. Are legătură cu Victor Slav! Ce s-a întâmplat între cele două concurente de la Asia Express 2025