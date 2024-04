Cum a fost cerută în căsătorie Oana Ioniță de Liviu Vârciu. Fosta ”bebelușă„ de la Cronica Cârcotașilor a spus tot: ”Am zis că nu pot”

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Oana Ioniță, fosta ”bebelușă” de la Crănica Cârcotașilor, a acceptat provocarea sosurilor iuți – rubrica ”Spui tot sau îți ia gura foc”. Coregrafa a fost întrebată ce bărbați celebri i-au făcut avansuri, iar printre cei care au avut bucurii la fosta ”bebelușă” se numără Cătălin Crișan, Codin Maticiuc, Codruț Kegheș alias ”Dezbrăcatu” de la Cronica Cârcotașilor și Liviu Vârciu.

Cel care a fost ceva mai hotărât și a trecut la fapte a fost Liviu Vârciu – care a cerut-o în căsătorie, însă a fost refuzat. În următorul an, cântărețul s-a căsătorit cu Adelina Pestrițu, care era bună prietenă cu Oana Ioniță. Coregrafa a detaliat întâmplarea care a avut loc în urmă cu mai bine de 20 de ani.

Îndrăgostit de Oana Ioniță, Liviu Vârciu a cumpărat un inel de logodnă, s-a suit în avion și a zburat spre Ibiza – acolo unde ea lucra ca dansatoare. Ajuns la fața locului, cântărețul a avut parte de dezamăgirea vieții lui.

„Cătălin Crișan, Codin Maticiuc și… Dezbrăcatu. Acum avansurile sunt de mai multe feluri. Adică se poate uita la tine și să zâmbească. Sau… poate să te ceară în căsătorie. Am fost cerută în căsătorie și am refuzat.

Liviu Vârciu m-a cerut în căsătorie și l-am refuzat. Apoi s-a căsătorit cu Adelina Pestrițu, prietena mea foarte bună, următorul an. Adelina era prietena mea foarte bună. El a venit la mine în Ibiza și m-a cerut. Am zis că nu pot să mă căsătoresc… Nu știu când a cunoscut-o pe Adelina. Eu încă vorbesc cu Adelina și o urmăresc. S-a întâmplat acum vreo 20 de ani, eram tânăra, a venit în Ibiza, mi-a făcut o surpriză. Am zis nu, pentru că nu simțeam că era momentul potrivit”, a spus blonda.

Oana Ioniță: ”Nu a fost să fie”

Cătălin Măruță a profitat de sinceritatea Oanei și a dezvoltat subiectul. Întrebată ce părere are despre faptul că, după ce a refuzat cererea în căsătorie, Liviu a trecut rapid peste eșec și s-a cuplat cu prietena ei – Adelina Pestrițu – Oana este de părere că, odată cu acest eșec sentimental, viziunea despre viitoarea soție a lui Liviu Vârciu s-ar fi schimbat, Adelina Pestrițu devenind femeia perfectă alături de care spera să-și întemeieze o familie.

„Aveam părul scurt atunci, cred că asta, în rest eram minunată, ea avea bust și ar mai fi că acolo a fost un pic mai mult (n.r. sentimentele dintre Liviu Vârciu și Adelina Pestrițu). Doar că eu nu am încercat să conving pe nimeni. Eu nu am insistat în direcția asta. Voi ați pus întrebarea pentru că nu știați adevăratul răspuns, că, de fapt, am fost cerută și cu inel. Nu a fost să fie. Nu credeam că era momentul.

El în Ibiza nu a fost cu mine. Atunci mi-a făcut surpriză. Eu eram la Ibiza și a venit după mine la Ibiza. A stat 3 zile, mi-a făcut surpriză că a venit să mă ceară de soție. Eu i-am zis «Ce? Eu am venit aici să lucrez, nu să mă căsătoresc». Eu am fost cerută înainte și probabil că s-au schimbat perspectivele. În momentul în care ești refuzat de cineva care arată cum arată, tu îți schimbi perspectivele. Îți cauți altceva”, a spus Oana Ioniță.