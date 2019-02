Cum a fost ”mușamalizat” scandalul de plagiat care a implicat-o pe Bella Santiago

Finala Eurovision a confirmat dezvăluirile făcute de site-ul nr.1 din România, care a descoperit că o parte din versurile piesei ”Army of Love” a Bellei Santiago erau furate de la scriitoarea-bloggariță din SUA, Ashley Lemaine.(CITEȘTE ȘI: ”DUMNEZEUL” MEDICILOR DIN ROMÂNIA ȘI-A CONSTRUIT O SUPER-VILĂ CHIAR ÎN MIJLOCUL UNEI STRĂZI PRINCIPALE!)

Scandalul de plagiat din cadrul concursului Eurovision România 2019 descoperit de site-ul nr.1 din România, în data 30 ianuarie, nu a rămas fără urmări. Deși nici casa de discuri cu care aceasta are contract, nici TVR, nici Bella Santiago nu au făcut comentarii, ce să vezi, surpriză: duminică seara, la finală Eurovison România, pe burtiera TVR alături de numele Bellei și al lui Alex Luft, celălalt compozitor al piesei "Army of Love", a apărut brusc trecut și numele lui Ashely Lemaine, cea care a scris versurile deja celebre: „Body of a woman, soul of a child, mind of the free, heart of the wild".

După cum Cancan.ro, site-ul nr.1 din România, a investigat, versurile erau de fapt dintr-un roman al tinerei numit „She: Wolf", terminat în 2016, pe care scriitoarea urmează să îl publice în curând. Ashley își trecuse anumite citate din el cu semnătura ei, pe anumite rețele precum Instagram, sau Pinterest pentru a promova cartea, dar cineva din echipa Bellei a luat citatul fără să menționeze și sursă. Reporterii Cancan care i-au cerut și părerea lui Ashley la finalul unii ianuarie. „Nu mi-au plătit drepturi de autor pentru a folosi acele versuri. Cartea mea nu a fost încă publicată, acele rânduri au fost folosite într-o postare pe Instagram, în urmă cu câțiva ani. (…) Am apelat la avocați pentru a mi face dreptate…", declara Ashley Lemaine pentru CANCAN.RO la vremea respectivă.

Americanca s-a arătat foarte supărată și a promis că merge până în pânzele albe dacă situația nu se reglementează. Staff-ul Bellei a ales o soluție de mijloc: nu s-a renunțat la refrenul copiat, dar au trecut-o pe Ashely ca și co-textier al piesei „Army of love". Surse din anturajul Bellei ne-au spus că imediat după apariția articolului din Cancan, Bella a început să o urmărească pe Ashley pe Instagram și a încercat să o domolească.

Laureata ediției din 2013 a Eurovision a penalizat-o la sânge pe filipineză

Dar scandalul, deși s-a încercat să fie mușamalizat de staff-ul filipinezei, a lăsat și urme mai puțin plăcute pentru Bella, care ar trebui totuși să învețe din aceste greșeli și să fie mai atentă în viitor. Juriul internațional care ajuns la Eurovision probabil că s-a informat asupra artiștilor din concurs dar și asupra melodiilor respective. Cert este că pe grupurile Eurovision se speculează că tocmai din cauza faptului că s-a aflat că piesa Bellei avea probleme de plagiat, una dintre jurate, și mai precis chiar Emmelie de Forest, laureată a ediției din 2013, nu i-a acordat Bellei niciun punct.

Surse din TVR, din anturajul Emmeliei, ne-au spus că artista ar fi fost deranjată când a aflat că refrenul Bellei este plagiat. Cu toate că greșeala a fost reparată în ultimul moment de stafful Bellei, care a trecut-o ca și co-autor pe Ashley pe burtiera TVR, faptul era deja consumat. Eroarea a costat-o mult pe filipineză, care a rămas doar cu visatul, căci nu a mai ajuns la Eurovision Europa, deși era una dintre favorite, la Tel Aviv urmând să plece artista Ester Peony, care nu a avut nicio problemă de imagine până acum.

