Cum a încercat Alexandra Stan să “îl combine” pe Emil Rengle: “Mi-a zis că mă vrea şi s-a lăsat în genunchi”

Emil Rengle s-ar fi lăudat, în jungla din Republica Dominicană, că Alexandra Stan ar fi încercat să-l “combine” după un concert. Artistul le-a povestit colegilor de la Survivor că, la un moment dat, cântăreața i-a spus că îl dorește, după care s-a lăsat în genunchi în fața lui.

Emil Rengle este unul dintre cei mai naturali și spectaculosi concurenți de la Survivor. Când nu este filmat, este, însă, și mai spumos. Zilele trecute, le-a povestit colegilor ce s-ar fi întâmplat între el și Alexandra Stan, în urmă cu mai mult timp, după o reprezentație la care au fost prezenți amândoi.

“Băi, știți cine a sărit pe mine după un concert? Alexandra Stan, frate. Femeia este înnebunită după d-astea. S-a uitat în ochii mei și mi-a zis că vrea și apoi s-a lăsat în genunchi. Bineînțeles că nu am refuzat”, s-ar fi lăudat Rengle în jungla din Republica Dominicană.

(VEZI AICI: EMIL RENGLE A RĂBUFNIT LA SURVIVOR! CE A SPUS DESPRE COLEGII SĂI)

Emil Rengle, la un pas să fie bătut în junglă de Cătălin Zmărăndescu. “Îl luase cu vomitat”

Din cauza unei povești asemănătoare, Emil Rengle a fost la un pas să primească o corecție de la Cătălin Zmărăndescu. Fostul luptător ar fi fost, pur și simplu, oripilat de cuvintele care ieșeau din gura artistului, astfel că a luat atitudine.

“Îl apuca povestitul numai dimineața și ne spunea cum se trezește el și ce probleme are acolo în pantaloni. Apoi o ținea încontinuu cu experiențe care efectiv ne oripilau pe toți. După ce că eram morți de foame, leșinați, ne luase stomacul și mai rău. Pe Zmărandescu îl luase cu vomitat. Într-o dimineață, Zmără nu a mai suportat și i-a spus pe șleau «bă, taci?!». La ce față avea Zmără, am crezut că-i dă una direct. Și mai e și mare bârfitor. E ca țața Floarea, în plus, se laudă încontinuu”, a povestit, pentru click.ro, o persoană de pe platourile de filmare.

(NU RATA: EMIL RENGLE S-A ACCIDENTAT ÎN TIMPUL LUPTEI CU RELU PĂNESCU, LA ”SURVIVOR ROMÂNIA”, SEARA TRECUTĂ: ”DOAMNE, ORICE, NUMAI PICIOARELE NU!”)