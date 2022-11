Cum a rămas un copil fără pensie alimentară din cauza unui avocat. Mama băiatului face acuzații grave

O femeie din Iași a luat legătura cu un avocat pentru a o ajuta să își facă dreptate. Femeia voia să obțină de la tatăl copilului său pensie alimentară. Aceasta era plecată din țară, iar timp de 8 luni a ținut legătura cu un avocat pe internet. Bărbatul a asigurat-o că va face toate demersurile necesare, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Ieșeanca a descoperit totul abia când s-a întors în România.

Ionela Dumitru și-a dorit ca tatăl copilului său să își asume responsabilitatea și să îi ofere băiatului lor pensie alimentară. Astfel a luat legătura cu un avocat pentru că și-a dorit să rezolve lucrurile pe cale legală. După opt luni de zile, femeia a descoperit că a fost mințită, iar omul care i-a promis că o va ajuta și pe care l-a plătit nu mișcase niciun deget pentru cazul său.

Mai mult decât atât, suma de 1.500 de lei pe care i-a trimis-o avocatului nu i-a fost înapoiată.

„Am început să colaborez cu domnul avocat Andrei Zuza pentru a obține pensie alimentară. Pentru că am fost plecată din țară am semnat totul online. Opt luni de zile l-am tot întrebat despre caz și el îmi tot spunea că este depus dosarul și că este în regulă, însă este de negăsit tatăl copilului”, declară Ionela Dumitru.

Ieșeanca a fost nevoită să angajeze un alt avocat

În momentul în care femeia a văzut că lucrurile se tot amână, iar cazul nu este rezolvat, a decis să revină în țară pentru a vedea care este, de fapt, problema: „După ceva timp, am decis să vin acasă și să văd care este problema. M-am dus la Baroul Iași și am întrebat despre dosar și cerere, de care-mi spunea domnul avocat că le-a depus deja. Acolo mi s-a spus că nu există nimic lăsat de când spune el”.

Atunci când și-a dat seama ce se întâmplă, Ionela i-a scris avocatului, însă el i-a citit mesajele, dar nu i-a mai răspuns. Între timp, ieșeanca a fost nevoită să caute un alt avocat care să o ajute în această situație.

„Când am ieșit de la Barou, i-am scris avocatului și i-am zis că am verificat și că nu este cererea depusă de când spunea el. Pe moment nu a răspuns nici la telefon și nici la mesaje, dar le-a citit. Între timp am discutat cu altcineva să se ocupe de caz, pentru că el mă tot mințea și îmi spunea că totul este depus și că rezolvăm situația. Îmi mai zicea că nu găsește adresa și atunci i-am trimis poză cu adresa locului de muncă.

Apoi i-am zis să-mi trimită numărul de dosar, să-l am, dar nu mi l-a mai trimis. I-am tot dat mesaje peste mesaje și el nu mi-a mai răspuns. Toate răspunsurile pe care mi le dădea pe Whatsapp erau greșite, că-mi spunea că domnul nu este la adresă și multe altele”, susține Ionela Dumitru.

Cum se apără avocatul

Avocatul Andrei Zuza neagă acuzațiile și susține că dosarul este înregistrat la Judecătoria Iași. Mai mult, acesta explică și faptul că nu și-a mințit clienta niciodată.

„Dosarul este înregistrat la Judecătoria Iași. Doamna este într-o eroare. Situația este un pic mai complicată. Dumneaei se grăbea foarte tare, iar eu i-am explicat că fără a avea un domiciliu exact al pârâtului este o acțiune sortită eșecului. Din această cauză a durat mai mult timp, până a reușit să-mi dea o adresa. Apoi s-a constatat că adresa era greșită. Ulterior, mi s-a dat o adresă de e-mail, un număr de telefon și abia atunci am putut introduce această acțiune”, comunică Andrei Zuza.