”Nu i-am promovat amantul!” + Legătura cu Măruță. Adriana Bahmuțeanu face dezvăluiri uluitoare despre avocata care a acuzat-o de ”țeapă”

Minodora Ion o făcea cu ou și cu oțet pe Adriana Bahmuțeanu, acuzând-o că nu i-a plătit onorariul pentru un proces cu un manelist. Era vorba de 3.000 de lei, iar pentru că nu a văzut banii de la Bahmu, a reziliat contractul cu ea. Replica fostei soții a lui Progoană a venit imediat. Și a lovit ca un trăsnet în femeia cunoscută și drept avocata anti-mască. CANCAN.RO vă prezintă declarațiile, în exclusivitate.

Adriana Bahmuțeanu e revoltată, după ce Minodora Ion, avocata care a reprezentat-o într-un proces încă pe rol, a acuzat-o că nu i-a plătit onorariul (Vezi AICI detaliile). Iar replica este uluitoare! ”Mă surprinde reacția dânsei, pentru că mie nu mi-a spus absolut nimic. Cât despre intenția ei, în sensul în care eu nu am primit nicio notificare de la ea. Am semnat un contract, m-a rugat să o ajut ca imagine. Mi-a zis că are nevoie de imagine. Mă tot presa să o invit pe la emisiuni. Dorea să ajungă pe la toate emisiunile, inclusiv la Măruță. I-am explicat că e complicat cu Măruță.

Mi-a spus că vrea să-și deschidă cabinet în București. A vrut inclusiv să-l deschidă la mine acasă că nu avea un sediu social. Până la urmă s-a dus într-o chirie”, au fost primele cuvinte ale Adrianei la adresa celei care o reprezentase pe Nicoleta Voicu în scandalul cu Gheorghe Turda (Vezi AICI detalii).

”Nu s-a prezentat la termen, nu mi-a trimis notificare!”

Referitor la banii pe care nu i-a achitat, Bahmu nu a negat, însă a explicat motivul pentru care a procedat astfel. ”Am semnat un contract, mi-a spus că, dacă am procese, mă poate reprezenta și chiar ar fi bine să mă reprezinte ca ea să apară. I-am spus că am un proces de calomnie pe care vreau să-l deschid. A spus că mă reprezintă și că nu-i nicio problemă, să-i dau banii când am eu posibilitatea. Nu m-a presat cu asta. Nu s-a pus problema, chiar am vrut să-i dau banii și a zis `nu, nu, nu, lasă, mi-i dai tu când ne vedem`. I-am zis că-i trimit într-un cont, dar mi-a zis că nu-i nevoie. Mi-a spus să stau liniștită, că nu-i o urgență. A zis că nu arde, că să stau să treacă termenul… Care termen, că ea nu s-a prezentat la termen. Ne-am văzut toată vara, am invitat-o pe la restaurante, am plătit notele, despre ce discutăm!

Aveam o relație de prietenie pe vremea aia. Dar nu s-a prezentat la termen. Am sunat-o cu o seară înainte, a spus că mi-a trimis notificare, `păi nu mi-ai trimis nicio notificare, n-am primit nimic`. Știa foarte clar că mi-a fost spart mailul, că inclusiv cu acea ocazie am sunat-o s-o întreb dacă pot să fac legal ceva, după care am și făcut legal”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

”Am vrut să-i dau banii, mi-a zis că nu arde!”

Motivul pentru care s-a ajuns la ruptura între cele două care, până de curând, erau prietene? ”Eu cred că e vorba de o invidie aici. De o gelozie, nu știu ce se întâmplă cu această doamnă sau cine o sfătuiește pe ea din punct de vedere politic să acționeze cum acționează. Îmi pare rău că am crezut-o. Am crezut că e un om ok, noi am promovat-o pentru că era avocata, pe vremuri, anti-mască, și așa am și cunoscut-o, prin doamna Șoșoacă. Înțeleg că și doamnei Șoșoacă i-a pierdut niște procese sau, mă rog, trebuia să o reprezinte cu Înaltpreasfințitul Teodosie, s-a întâmplat ceva acolo, nu știu exact.

Dar, în ceea ce mă privește, îmi pare foarte rău că am crezut-o. Eu te întreb logic: semnezi un contract cu un avocat care nu se duce la termen! Eu ce bani să-i dau, dacă procesul nici măcar nu a început. Trebuia să se ducă la primul termen și ea nu s-a dus.

Între timp am schimbat avocatul, nu mai lucrez cu această doamnă, am o altă avocată care mă reprezintă și îmi pare rău că nu am apelat la ea, pentru că o știu de multă vreme, dar am zis s-o ajut și pe doamna Minodora Ion cu imagine și… ”, a continuat Adriana.

”Îmi cer scuze față de Oana Zăvoramu, i-am recomandat-o și ei!”

Bahmu era departe de a se opri. Și-a amintit că pe Minodora le-a prezentat-o și unor cunoștințe, pentru diverse procese. ”Am mai recomandat-o și unei alte cunoștințe căreia i-a luat banii în avans și nu s-a prezentat la proces. Și am această dovadă, i-a dat 3.000 de lei, fata aia, săraca, și nici măcar nu s-a prezentat la termen. Dar i-a luat banii.

Îmi cer scuze că am recomandat-o, pentru că nu am luat numai eu țeapă, și-au luat și alții. Doamna Minodora este o mare escroacă și o invidioasă.

Eu îmi cer scuze public față de Oana Zăvoranu pentru că i-am recomandat-o pe această escroacă. Fac un apel public către toți cei care citesc CANCAN și care urmăresc situația să-și aleagă cu grijă avocatul.

Îmi pare foarte rău că am vrut s-o ajut pe această doamnă, am crezut că e un om serios, că vrea să se mute cu cabinetul în București și are nevoie de procese, are nevoie de prezentare, are nevoie de procese cu celebrități care, până la urmă, atrag clienți”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu.

”A pierdut procesul cu Arafat și se agață de imaginea mea, acum!”

Mai spune că avocata ar fi invidioasă pe ea, dar și că a presat-o pentru a-i promova iubitul. ”Îmi pare foarte rău că am picat în plasa acestei escroace. Cred că este invidioasă pe mine pentru că, înainte, când mă vedeam cu ea, tot plângea pe umărul meu că, vai, ce soartă nefericită am eu, că nu-mi găsesc pe nimeni de capul meu… Ei, vreau să zic că, de când mi-am refăcut viața și m-am căsătorit, a devenit extrem de invidioasă pe mine.

Această doamnă Minodora vrea să se agațe de imaginea mea ca să se facă și ea cunoscută, pentru că, acum, cu procesul cu Arafat și cu masca nu a făcut nimic. A pierdut inclusiv procesul cu masca cu Arafat. Deci nu e marea avocată anti-mască, numai că, pe vremea aia, a fost un subiect de presă.

Mie mi s-a părut că este ok și am zis să o ajut, să vină în București, să se mute cu cabinetul. Nu mai spun cât de mult m-a presat ca să-i promovez iubitul. Un iubit cu vreo 30 de ani mai tânăr decât ea. Un cântăreț de muzică populară.

M-a tot presat să-i promovez iubitul în presă. I-am spus că nu pot să fac asta pentru că nu am nicio televiziune și nici familia mea nu are vreo televiziune în care să-i promovez ei iubitul. Probabil, din motivul ăsta s-a supărat pe mine foarte tare.

Pentru că nu i-am promovat amantul, se răzbună pe mine. Eu ce să promovez amanții ei și legăturile ei amoroase!? Dacă doamna asta la 52 de ani nu are altă treabă decât să-și caute tinerei cu care să se … E fix problema ei, nu a mea!”, a încheiat Bahmu.

