Cum a reacţionat Mihaela Rădulescu, după ce a văzut-o pe Inna fără lenjerie intimă! Imaginea de milioane cu artista

Inna a încins recent imaginaţia fanilor săi, după ce a publicat o fotografie în mediul online, în care apărea fără lenjerie intimă! Secţiunea de comentarii a fost luată cu asalt, iar printre cei care i-au lăsat un mesaj se numără şi Mihaela Rădulescu. Iată cum a reacţionat diva de la Monaco în momentul în care a văzut-o pe artistă… în toată splendoarea…

Când vrea să impresioneze, Inna reuşeşte să facă acest lucru nu doar cu ajutorul talentului său, ci şi prin felul în care arată. Deşi a fost criticată din cauza faptului că s-a afişat de multe ori în ipostaze sexy, artista nu a băgat în seamă comentariile răutăcioase, ba din contră… Recent a dat lovitura de graţie!

Cântăreața a postat pe contul de Instagram o imagine de la un shooting, unde a pozat fără lenjerie. Zona intimă şi-a acoperit-o cu mâinile şi cu ajutorul unor extensii lungi pe care le-a purtat, însă imaginaţia celor care au văzut-o a zburat cu siguranţă… foarte departe.

Inna este posesoarea unui corp de invidiat, iar unii ar putea spune că ar fi fost păcat să nu se laude cu formele sale bine lucrate şi definite.

De aceeaşi părere a fost şi Mihaela Rădulescu. Diva de la Monaco a fost foarte încântată de fotografia postată de artistă pe rețelele de socializare.

„Oh, mama❤️”, a fost mesajul pe care fosta prezentatoare TV i l-a transmis.

Se pare că şi Codin Maticiuc a fost impresionat de celebra cântăreaţă şi a ţinut să îi aprecieze talentul cu care a pozat: „Great”, i-a scris acesta pe pagina de Instagram.

Cum reuşeşte Inna să se menţină în formă

Artista a povestit că, în urmă cu mai bine de un an, a renunțat la alimentele de origine animală și a devenit vegană. De asemenea, Inna a mai spus că nu se abține de la mâncărurile care îi plac, indiferent că sunt dulciuri, paste sau pâine, dar secretul e că nu consumă în exces.

”Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume.

Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă, de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9.00, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica, uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul.

Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci, țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a declarat Inna, pentru Viva.