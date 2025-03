Cum a reacționat Vica Blochina când l-a găsit pe Marian Clită la cerșit? Bărbatul a povestit episodul în emisiunea lui Dan Diaconescu

Marian Clită a făcut dezvăluiri inedite despre viața sa. La un moment dat, Vica Blochina l-a găsit la cerșit, iar reacția ei a fost una neașteptată. Bărbatul a povestit episodul în emisiunea lui Dan Diaconescu.

În cadrul celei mai noi ediții Dan Diaconescu Direct a fost invitat Marian Clită, cunoscut drept cel mai mare hoț din România. La 14 ani spărgea prima locuință, chiar din blocul în care locuia și el. A copilărit pe lângă Herăstrău, iar părinții lui au avut o legătură cu familia lui Gigi Becali. La un moment dat, acesta a ajuns chiar să cerșească.

Marian Clita a povestit un episod haios cu Vica Blochina. Bărbatul a mărturisit că, la un moment dat, blondina l-a găsit la cerșit și a fost foarte surprinsă. Inițial, vedeta a vrut să afle ce caută în această ipostază, ținând cont de talentul său muzical.

Invitatul lui Dan Diaconescu i-a spus că preferă să cerșească decât să ajungă să facă alte lucruri mai rele. În cele din urmă, Vica Blochina i-a oferit 200 de lei și i-a precizat să își ia mâncare de ei.

Marian Clita a mai povestit și alte „aventuri” din viața sa. Bărbatul a povestit un episod în care a fost prins de poliție și a stat o noapte după gratii.

„Mi-a zis procurorul ‘Domnul Marian, vreau să te filmez, că așa e la noi’. Gaborii erau lângă mine. Avocata din oficiu era lângă mine. Am stat o noapte acolo, mi-a adus un prieten un pachet de țigări, niște fasole bătute, salată. M-am trezit dimineața, mi-am făcut toaleta. Am plecat pe la 12. Am ajuns în 5-10 minute, la 22, pe 6 martie. Când am venit înapoi, zic: ‘De ce nu mai bagi sirena’? A spus: ‘Păi vreau să te mai simt, să mai povestești și să nu mă simt ca la muncă’”, a mai spus bărbatul, cunoscut drept cel mai mare hoț din România.