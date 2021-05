Cum a reușit Iulia, o tânără polițistă, să salveze viața unei fetițe de numai 3 ani: „Mi-au lăcrimat imediat ochii”

O tânără polițistă a reușit să salveze viața unei copile de numai 3 ani. Iulia a primit o medalie de merit și o diplomă pentru fapta sa, iar întreaga poveste a fost relatată pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Atunci când alegi să fii polițist, trebuie sa-ți asumi mai multe aspecte. Iulia este polițistă de 3 ani, iar de curând, aceasta a avut parte de provocarea vieții sale. Mai exact, Iulia l-a convins pe un bărbat agresiv să-i dea ei fetița de numai 3 ani pe care amenința că o va omorî cu o macetă.

Din fericire, Iulia a purtat o discuție de 20 de minute cu bărbatul care se afla și sub influența alcoolului și a reușit să salveze fetița.

A salvat viața copilei de 3 ani

„Ne-am bucura dacă povestea Iuliei se va viraliza cel puțin la fel de mult cum, zilele trecute, s-a viralizat fotografia cu polițista surprinsă în trafic, lângă mașina de serviciu!

Astăzi, Iulia, a reușit să salveze viața unei fetițe de 3 ani.

Tatăl fetiței, cunoscut cu anumite afecțiuni și sub influența băuturilor alcoolice, le-a scos cu violență din casă pe mama și bunica acesteia, apoi a amenințat că va ucide fata cu o macetă.

Iulia a reușit să negocieze cu bărbatul. După o discuție de aproximativ 20 de minute, l-a convins să îi ofere fetița în siguranță!

„-Când am luat-o în brațe mi-au lăcrimat imediat ochii, de parcă era copilul meu!

În momentul în care i-am dat mamei fetița, am simțit în ochii acestia o bucurie pe care nu o pot exprima!”

După această scenă, bărbatul s-a predat polițiștilor aflați la fața locului și s-a întocmit un dosar penal pe numele său.

Iulia este polițistă de 3 ani în cadrul Biroului de Ordine Publică al Municipiului Botoșani.

Felicitări!