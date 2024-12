Cum a reușit Oana Roman să slăbească, de fapt, fără dietă: „Recunosc că la început eram sceptică”

Se poate spune că Oana Roman (48 de ani) traversează una dintre cele mai înfloritoare perioade din viața sa. Profesional are o carieră în plină ascensiune, iar în viața personală planetele încep să se alinieze în favoarea ei. Recent, fiica lui Petre Roman le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe social media cum a reușit să își remodeleze corpul și să scape de câteva kilograme în plus.

Procesul de transformare corporală al Oanei Roman a început nu anul 2019, iar de atunci își informează constant comunitatea de pe social-media despre toate trucurile la care apelează, tratamentele corporale pe care le face, dar și despre dieta alimentară pe care o urmează.

Fiind în imposibilitatea de a practica vreun sport – deoarece în urmă cu mulți ani a suferit o intervenție chirurgicală abdominală, iar medicul i-a interzis să facă sport, creatoarea de conținut a încercat să se adapteze și să găsească soluții alternative. Vezi și: Cât de săracă a fost Oana Roman: „A fost foarte greu, mâncam pâine cu ceai și mergeam…”

„Eu nu pot să fac sport, pentru că am avut o operație foarte gravă după ce am născut, era să mor, am o operație foarte mare la abdomen, ceea ce îmi interzice să fac mișcări prin care să-mi folosesc mușchii abdominali, pentru că am risc de complicații foarte mari. Deci eu nu pot să merg la sală, nu am voie să alerg, pot să merg pe jos, ăsta e singurul lucru pe care pot să-l fac”, spunea Oana Roman în urmă cu ceva timp.