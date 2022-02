Cum a reușit Raluca Bădulescu să ajungă la 50 de kg? Vedeta a spus secretul

Raluca Bădulescu a mărturisit care este secretul unei siluete de invidiat. Vedeta are 50 de kg și 1,72m.

În urmă cu aproximativ 8 ani, Raluca Bădulescu intra în sala de operație. Vedeta de televiziune și-a făcut operație de micșorare a stomacului și a reușit să dea jos 65 de kg.

Raluca Bădulescu: ”Încerc să mănânc 1000 de calorii pe zi”

Jurata de la Bravo, ai stil! a vorbit despre dieta pe care o ține pentru a se menține în formă. Raluca a mărturisit că se simte mai bine ca niciodată și că nu există motive de îngrijorare în privința sănătății, căci este extrem de atentă la acest aspect.

”Îmi plac dulciurile, prefer să consum puțină mâncare și mai multe dulciuri. Regimul pe care l-am ținut se bazează pe calorii. Nu pot să țin fasting pentru că îmi plac băuturile carbogazoase cu zahăr, se știe acest lucru. Încerc să mănânc 1000 de calorii pe zi, și atunci mănânc ce îmi doresc în acest interval, în cantități mici.

Am aproximativ 50 de kilograme la 1,72 m înălțime, și sunt fericită de acest lucru. Sunt într-o stare de sănătate foarte bună, am grijă să iau vitamine, să mănânc ceea ce trebuie, în măsura în care se poate să am un regim de viață sănătos și echilibrat.

Mă simt foarte bine. Cei care mă cunosc și sunt zi de zi alături de mine știu că am grijă de mine și de sănătatea mea. Nimeni nu este îngrijorat pentru că mi s-ar putea întâmpla ceva. Forma aceasta fizică îmi dă și o energie fantastică. Mă simt extraordinar de bine în pielea mea și cred că acest lucru se și vede”, a declarat Raluca, în cadrul unui interviu.

Raluca Bădulescu nu a făcut sport, dar a ținut dietă

Raluca a recunoscut că nu a făcut sport până acum, însă cineva a reușit să o convingă cât de importantă este mișcarea. Vedeta a pus piciorul în prag și abia a început să facă exerciții.

”Nu fac sport, ceea ce este grav. Permanent spun că mă apuc, dar acum chiar m-am apucat. M-a convins coregraful nostru de la „Bravo, ai stil!, Chady, să merg la sala lui de dans, lucru care îmi place la nebunie. Este mișcare, dar și muzică, energie, ceea ce ador. Deci m-am apucat de dans și în curând o să vedeți o mare dansatoare. Este primul fel de mișcare pe care am ales să îl fac în viața aceasta. Dar este o energie divină”, a declarat Raluca Bădulescu pentru revista VIVA.

