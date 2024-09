Cum a slăbit Adi Minune 15 kilograme în 6 luni. Cătălin Măruță l-a complimentat: „Ai întinerit cel puțin 10 ani”

Adi Minune nu se dă bătut atunci când își dorește ceva cu adevărat. Celebrul cântăreț de manele a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni, iar Cătălin Măruță nu s-a putut abține și l-a complimentat! Ce greutate are cunoscutul artist în momentul de față? A suferit o intervenție chirurgicală în urmă cu câteva luni.

Cântărețul și-a dorit să facă o schimbare în viața lui, așa că nu a mai stat pe gânduri și a decis să apeleze la o operație de micșorare a stomacului. Au trecut deja 6 luni de când a fost supus intervenției, iar rezultatele sunt evidente.

Artistul se simte mult mai bine de când a scăpat de kilogramele în plus. În timp ce unii oameni îi complimentează schimbarea, alții sunt de părere că arăta mai bine cu câteva kilograme în plus.

Cătălin Măruță este de părere că Adi Minune pare mai tânăr cu cel puțin 10 ani acum. Cunoscutul prezentator TV l-a văzut pe artist, de asemenea, în cadrul unui eveniment de la mare.

Adi Minune are în prezent 58 de kilograme, dar își dorește să mai slăbească două. Cântărețul nu a fost nevoit să facă schimbări radicale în alimentație. Cu toate acestea, a recunoscut că nu mai poate mânca la fel de mult ca înaine.

„Îmi era greu cu somnul. Am zis că am nevoie de un specialist. Domnul profesor mi-a promis că o să slăbesc 16 kilograme. Eu mă simțeam bine când aveam 51 de kilograme. Acum am 58 de kilograme și cred că mai dau jos 2 kilograme. Este extraordinar să slăbești 15 kilograme. Mănânc tot ce mâncam înainte, dar foarte puțin. Nu mai pot să mănânc. Mi se pune un nod și nu mai am cum”, a adăugat cântărețul.