Pandemia nu a ocolit nici vedetele, dar nici activitățile pe care le desfășurau înainte de valurile de COVID-19. Fostul „Vultur de noapte” Cătălin Cazacu a făcut declarații, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS, despre cum s-a schimbat viața lui, dar ne-a mărturisit și ce părere are despre virus și despre tot ce se întâmplă acum.

Cătălin Cazacu a avut și el de suferit din cauza pandemiei. Fostul “Vultur de noapte” ne-a povestit că a fost infectat cu noul coronavirus, iar perioada aceea nu a fost deloc ușoară pentru el.

„Știu că virusul există, am avut boala la început, când nu o făcea nimeni și am crezut că o să mor, după care am constatat că cea mai mare frică este cea pe care ne-o induce societatea și faptul că nu știm nimic despre boala asta. M-am dus să mă vaccinez, m-am dus, mi-am făcut și a doua doză, urmează să o fac și pe a treia”, povestește Cătălin Cazacu.

(VEZI ȘI: CĂTĂLIN CAZACU S-A FĂCUT „INVIZIBIL” ÎN CLUB, CU O BRUNETĂ SUPER SEXY)

Cât despre cum a fost afectat pe partea profesională, „Vulturul” e și mai tranșant.

„Meseria de prezentator de evenimente nu a mai fost la aceeași căutare pentru că nu au mai fost nici măcar evenimentele și a trebuit să ne reorientăm (…) Sper să trecem cu bine și peste chestia asta și de-abia aștept să plec în Zanzibar„, mai spune Cătălin Cazacu.

Declarațiile integrale le puteți urmări pe CANCAN NEWS, dacă apăsați pe butonul PLAY.

Iată ce mai puteți vedea la CANCAN NEWS

Greul a trecut, iar acum e cel mai fericit! Cabral este un tată împlinit, căci are nu unul, nu doi, ci trei copii! Recent, Andreea Ibacka a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care le-a întregit familia. Cu siguranță, toată lumea s-a întrebat cu cine seamănă micuțul. Noi vă arătăm imaginea iar voi trageți singuri concluziile.

Iar Andreea Bălan nu a avut timp să sufere după despărțirea de Tiberiu Argint. Așa cum a făcut mai mereu atunci când în viața ei au fost momente dificile, artista și-a pus în bagaj câteva haine și a plecat în vacanță alături de fiicele sale, Ella și Clara.

Tot de la CANCAN NEWS aflați și cine a ajutat-o pe jurata de la „Te cunosc de undeva” să depășească episodul mai puțin plăcut.

(CITEȘTE AICI: CUM AU AJUNS ANDREEA BĂLAN ȘI TIBERIU ARGINT LA DESPĂRȚIRE)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.