Cum arată a doua Lună a Pământului? A fost descoperită recent

O rocă spațială timidă își face debutul lunar. Astronomii cred că au descoperit o altă așa-numită cvasi-lună a Pământului, deși este probabil că aceasta orbitează nedetectată în spațiul apropiat de zeci de ani.

Poate vă amintiți că, la sfârșitul anului 2024, Pământul a căpătat o mini-lună temporară, un asteroid care a orbitat parțial în jurul planetei noastre timp de aproximativ două luni. Recent, la finalul lunii augsut, astronomii au descoperit un alt companion temporar al Pământului, dar de data aceasta este vorba de o cvasi-lună.

Observatorul Pan-STARRS de pe Haleakala, în Hawaii, a observat pentru prima dată cvasi-luna, numită 2025 PN7, pe 29 august 2025. Date mai vechi au revelat că 2025 PN7 se află pe această orbită de aproximativ 60 de ani și va rămâne pe această orbită încă aproximativ 60 de ani, înainte ca atracția solară să o elibereze din nou de statutul de cvasi-lună.

Astronomii au descoperit ce este, de fapt, a doua lună a Pămânului

Dar 2025 PN7 nu este prima cvasi-lună cunoscută din sistemul nostru solar și nici prima pentru Pământ. Astronomii au descoperit deja o serie de cvasi-luni pentru Pământ, printre care Cardea, Kamo‘oalewa și alte patru. De fapt, China a lansat în 2025 o misiune – Tianwen-2 – pentru a colecta și a aduce înapoi probe de pe Kamo‘oalewa în 2027.

Deci, ce este o cvasi-lună? O cvasi-lună nu orbitează cu adevărat în jurul Pământului, ci doar pare să o facă din perspectiva noastră. Mai precis, o cvasi-lună împarte practic orbita cu noi. Dar orbita ei nu este exact aceeași cu a noastră. Ea nu rămâne întotdeauna în fața sau în spatele nostru pe orbită, așa că uneori o vedem în fața noastră, iar alteori în spatele nostru.

Nu este de mirare că quasi-luna 2025 PN7 este extrem de slabă, ceea ce a ajutat-o să scape de detectare până acum. Are o magnitudine de aproximativ 26. Acest lucru o plasează mult în afara razei de acțiune a telescoapelor amatorilor. Și, de asemenea, nu este de mirare că este mică. Rocă spațială are un diametru de aproximativ 19 metri.

Cvasi-luna Kamo‘oalewa este probabil o bucată din lună aruncată în aer în urma unui impact. În schimb, viteza lui 2025 PN7 indică faptul că este probabil un asteroid capturat din centura principală.

De-a lungul timpului, orbita lui 2025 PN7 trece de la o orbită în formă de potcoavă la starea sa actuală de cvasi-lună, și va reveni din nou la o orbită în formă de potcoavă. Bine, dar ce este o orbită în formă de potcoavă?

O orbită în formă de potcoavă este, de asemenea, o orbită în jurul Soarelui, dar din perspectiva noastră pare să aibă forma unei potcoave. Așadar, în cele din urmă, 2025 PN7 va părea să se apropie de noi din spate, apoi va încetini și va inversa direcția înainte de a ne ajunge din nou din față. Având în vedere această ultimă descoperire, de la Fuente Marcos crede că ar putea fi adăugate mai multe quasi-luni la listă, adăugând că acești sateliți incipienți ai Pământului pot fi „plini de surprize”.

