Acasă » Știri » Cum arată a doua Lună a Pământului? A fost descoperită recent

Cum arată a doua Lună a Pământului? A fost descoperită recent

De: Irina Vlad 19/09/2025 | 14:44
Cum arată a doua Lună a Pământului? A fost descoperită recent
Sursă foto: Profimedia

O rocă spațială timidă își face debutul lunar. Astronomii cred că au descoperit o altă așa-numită cvasi-lună a Pământului, deși este probabil că aceasta orbitează nedetectată în spațiul apropiat de zeci de ani.

Poate vă amintiți că, la sfârșitul anului 2024, Pământul a căpătat o mini-lună temporară, un asteroid care a orbitat parțial în jurul planetei noastre timp de aproximativ două luni.  Recent, la finalul lunii augsut, astronomii au descoperit un alt companion temporar al Pământului, dar de data aceasta este vorba de o cvasi-lună.

Observatorul Pan-STARRS de pe Haleakala, în Hawaii, a observat pentru prima dată cvasi-luna, numită 2025 PN7, pe 29 august 2025. Date mai vechi au revelat că 2025 PN7 se află pe această orbită de aproximativ 60 de ani și va rămâne pe această orbită încă aproximativ 60 de ani, înainte ca atracția solară să o elibereze din nou de statutul de cvasi-lună.

Astronomii au descoperit ce este, de fapt, a doua lună a Pămânului

Dar 2025 PN7 nu este prima cvasi-lună cunoscută din sistemul nostru solar și nici prima pentru Pământ. Astronomii au descoperit deja o serie de cvasi-luni pentru Pământ, printre care Cardea, Kamo‘oalewa și alte patru. De fapt, China a lansat în 2025 o misiune – Tianwen-2 – pentru a colecta și a aduce înapoi probe de pe Kamo‘oalewa în 2027.

Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape...
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

Deci, ce este o cvasi-lună? O cvasi-lună nu orbitează cu adevărat în jurul Pământului, ci doar pare să o facă din perspectiva noastră. Mai precis, o cvasi-lună împarte practic orbita cu noi. Dar orbita ei nu este exact aceeași cu a noastră. Ea nu rămâne întotdeauna în fața sau în spatele nostru pe orbită, așa că uneori o vedem în fața noastră, iar alteori în spatele nostru.

Nu este de mirare că quasi-luna 2025 PN7 este extrem de slabă, ceea ce a ajutat-o să scape de detectare până acum. Are o magnitudine de aproximativ 26. Acest lucru o plasează mult în afara razei de acțiune a telescoapelor amatorilor. Și, de asemenea, nu este de mirare că este mică. Rocă spațială are un diametru de aproximativ 19 metri.

Cvasi-luna Kamo‘oalewa este probabil o bucată din lună aruncată în aer în urma unui impact. În schimb, viteza lui 2025 PN7 indică faptul că este probabil un asteroid capturat din centura principală.

De-a lungul timpului, orbita lui 2025 PN7 trece de la o orbită în formă de potcoavă la starea sa actuală de cvasi-lună, și va reveni din nou la o orbită în formă de potcoavă. Bine, dar ce este o orbită în formă de potcoavă?

O orbită în formă de potcoavă este, de asemenea, o orbită în jurul Soarelui, dar din perspectiva noastră pare să aibă forma unei potcoave. Așadar, în cele din urmă, 2025 PN7 va părea să se apropie de noi din spate, apoi va încetini și va inversa direcția înainte de a ne ajunge din nou din față. Având în vedere această ultimă descoperire, de la Fuente Marcos crede că ar putea fi adăugate mai multe quasi-luni la listă, adăugând că acești sateliți incipienți ai Pământului pot fi „plini de surprize”.

 

Cum arată apartamentul de milioane de euro în care a stat Zoia Ceaușescu? Locuința din Palatul Primăverii e o adevărată piesă de artă

 

S-a schimbat prognoza meteo după formarea vortexului polar! Prima ninsoare din România, mai aproape decât ne așteptam

Tags:
Iți recomandăm
(P) Cum să porți un hanorac cu ghete? 6 idei de styling
Știri
(P) Cum să porți un hanorac cu ghete? 6 idei de styling
Ce mesaje ascunse transmit ținutele Melaniei Trump purtate la vizita oficială din Marea Britanie. Cine a îmbrăcat-o
Showbiz internațional
Ce mesaje ascunse transmit ținutele Melaniei Trump purtate la vizita oficială din Marea Britanie. Cine a îmbrăcat-o
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un...
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape 100 de amenzi într-o singură zi
Gandul.ro
Orașul din România în care se testează bicicliștii cu etilotestul. S-au dat aproape...
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii...
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Digi24
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic.
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui...
Parteneri
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista...
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
Click.ro
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce mașina a făcut accident și i-a blocat în interior
Antena 3
Un bărbat și doi copii au ars de vii în interiorul unei Tesla, după ce...
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată
Digi 24
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război...
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Digi24
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din...
Mama Geta, cadou deosebit pentru fiica lui Culiță, Miray. Cum a reacționat Daniela când a văzut: „Ia uitați!”
kanald.ro
Mama Geta, cadou deosebit pentru fiica lui Culiță, Miray. Cum a reacționat Daniela când a...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte.”
kfetele.ro
Alina Laufer a născut! Mesajul postat de soțul ei în mediul online: “Tati te iubește...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
observatornews.ro
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Descopera.ro
Un motor REVOLUȚIONAR va schimba lumea așa cum o știm
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Ilie Bolojan face revoluție: vrea să închidă companiile de stat nerentabile. Ce se întâmplă cu angajații: ”Sunt doar niște fabrici de salarii”
Fanatik.ro
Ilie Bolojan face revoluție: vrea să închidă companiile de stat nerentabile. Ce se întâmplă cu...
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li...
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Va „fura” voturile AUR. Se pregătește un nou partid politic (Surse)
BOMBA BOMBELOR! Va fi adus în țară ca să-și ispășească pedeapsa! Va fi extrădat din Germania!
Romania TV
BOMBA BOMBELOR! Va fi adus în țară ca să-și ispășească pedeapsa! Va fi extrădat din...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Fostul soț al Elenei Udrea iese la rampă. Anunț după rechizitoriul lui Călin Georgescu. Dorin Cocoș: Era singura șansă
Capital.ro
Fostul soț al Elenei Udrea iese la rampă. Anunț după rechizitoriul lui Călin Georgescu. Dorin...
Culisele unei trădări istorice pe axa Rapid - Steaua. Cum a ajuns Florin Marin în Ghencea
evz.ro
Culisele unei trădări istorice pe axa Rapid - Steaua. Cum a ajuns Florin Marin în...
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care l-a băgat o lună în închisoare
Gandul.ro
Cum a ajuns un român aflat în concediu în Italia să fie arestat. Greșeala care...
Cristi Borcea revine lângă marea dragoste de dragul fiului lui: Pentru el fac asta
as.ro
Cristi Borcea revine lângă marea dragoste de dragul fiului lui: Pentru el fac asta
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe cardiologi fără cuvinte:
radioimpuls.ro
Bărbatul care a supraviețuit 3 ani cu un glonț înfipt în inimă i-a lăsat pe...
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima ligă!”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incendiare din vestiarul Universităţii Craiova: “Este echipa cel mai greu de antrenat din prima...
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul...
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Monica Davidescu, dezvăluiri sincere după 30 de ani de conviețuire cu Aurelian Temișan: „Cel mai ...
Monica Davidescu, dezvăluiri sincere după 30 de ani de conviețuire cu Aurelian Temișan: „Cel mai greu de suportat sunt criticile”
(P) Cum să porți un hanorac cu ghete? 6 idei de styling
(P) Cum să porți un hanorac cu ghete? 6 idei de styling
Ce mesaje ascunse transmit ținutele Melaniei Trump purtate la vizita oficială din Marea Britanie. Cine ...
Ce mesaje ascunse transmit ținutele Melaniei Trump purtate la vizita oficială din Marea Britanie. Cine a îmbrăcat-o
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: „Handicapul invizibil al ...
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: „Handicapul invizibil al bolii”
Cum a reușit Andra să slăbească. Vedeta a povestit ce schimbare a făcut: „Cred că totul pleacă ...
Cum a reușit Andra să slăbească. Vedeta a povestit ce schimbare a făcut: „Cred că totul pleacă de aici”
3 zodii a căror viață se schimbă radical la eclipsa din 21 septembrie. Finaluri și noi începuturi
3 zodii a căror viață se schimbă radical la eclipsa din 21 septembrie. Finaluri și noi începuturi
Vezi toate știrile
×