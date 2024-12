Cum arată acum Alex Pruitt, actorul din Singur acasă 3? S-a retras din viața publică

Perioada sărbătorilor de iarnă aduce cu sine și revederea unor filme clasice, iar seria Singur acasă este fără îndoială în fruntea listei. Milioane de oameni retrăiesc aventurile lui Kevin McCallister, dar și ale lui Alex Pruitt, protagonistul celui de-al treilea film din franciză. Totuși, câți dintre noi știm ce s-a întâmplat cu Alex D. Linz, actorul care l-a interpretat pe Alex Pruitt în Singur acasă 3?

Alex D. Linz, care avea doar 8 ani când a devenit celebru datorită rolului său din Singur acasă 3 (1997), a ales să își schimbe complet viața și să se retragă din lumina reflectoarelor. Acum, la 35 de ani, Alex lucrează ca cercetător în domeniul științelor juridice pentru o firmă din California.

Cum arată acum Alex Pruitt

După succesul copilăriei, Alex a decis să urmeze o carieră bazată pe educație. După absolvirea liceului Alexander Hamilton din Los Angeles, a studiat la Universitatea California (UCLA), obținând o diplomă în Arte în 2011. Mai târziu, în 2017, și-a completat pregătirea cu un masterat în Planificare Urbană și Regională.

Deși a continuat să joace în câteva producții după Singur acasă 3, precum Max Keeble’s Big Move și Full Court Miracle, succesul său în lumea filmului s-a diminuat treptat. Ultimele proiecte cinematografice ale lui Alex includ filmele Order Up și Choose Connor (2007), dar și câteva scurtmetraje independente.

După ce a părăsit Hollywood-ul, Alex a lucrat pentru Departamentul de Transport din Los Angeles și la organizația nonprofit Trust for Public Land, iar ulterior s-a concentrat pe cercetarea juridică, domeniu în care activează și în prezent.

Astăzi, Alex D. Linz trăiește o viață liniștită și departe de ochii publicului. Părinții săi, Deborah Baltaxe, avocată, și Daniel Linz, profesor universitar, l-au încurajat mereu să urmeze o carieră solidă, bazată pe educație.

Deși nu mai activează în industria filmului, Alex rămâne o figură îndrăgită pentru fanii Singur acasă 3, iar povestea sa este o dovadă că succesul de la Hollywood nu garantează întotdeauna o viață pe termen lung în lumina reflectoarelor.

Când a fost difuzat filmul „Singur acasă”?

Acestea sunt zilele în care filmul iubit de toți românii a fost difuzat pe Pro TV:

Sâmbătă, 7 decembrie, ora 20:00 – „Singur acasă” (Home Alone). Magia sezonului de Crăciun prinde viață odată cu aventurile lui Kevin McCallister, un băiat de 8 ani care, rămas singur acasă după ce familia lui pleacă în vacanță, se confruntă cu doi hoți neîndemânatici. Cu o imaginație debordantă și un curaj ieșit din comun, Kevin transformă propria casă într-un adevărat teren de capcane ingenioase, oferind publicului o poveste plină de momente amuzante și soluții inventive.

Sâmbătă, 14 decembrie, ora 20:00 – „Singur acasă 2: Pierdut în New York” (Home Alone 2: Lost in New York). De această dată, Kevin ajunge singur în agitatul New York, după ce se rătăcește de familie în timpul pregătirilor pentru vacanța de Crăciun. Înarmat cu spiritul său aventuros și cardul de credit al tatălui său, băiatul profită din plin de luxul unui hotel de cinci stele. Totuși, liniștea este de scurtă durată, deoarece se intersectează din nou cu hoții pe care îi dejucase anterior. Povestea capătă noi momente de suspans și umor, pe măsură ce Kevin își folosește ingeniozitatea pentru a ieși din situațiile periculoase.

Sâmbătă, 21 decembrie, ora 20:00 – „Singur acasă 3” (Home Alone 3). Cu o poveste plină de aventură și momente amuzante, Singur Acasă 3 îl are în centrul acțiunii pe Alex Pruitt, un băiat de 8 ani care descoperă un cip secret ascuns într-o jucărie aparent obișnuită. Această descoperire îl transformă în ținta unor spioni internaționali periculoși. Lăsat singur acasă, Alex își folosește ingeniozitatea pentru a-și proteja locuința, transformând-o într-un adevărat bastion plin de capcane creative. Filmul demonstrează încă o dată că imaginația unui copil poate fi cea mai eficientă armă împotriva unor adversari mult mai experimentați.

